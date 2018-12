Připravuje se spolupráce největší vládní s největší opoziční stranou − ANO s ODS. Díky ní mají malí podnikatelé šanci dosáhnout zvýšení hranice pro uplatnění výdajových paušálů z jednoho na dva miliony korun. Ve sněmovně už je pozměňovací návrh, na kterém jsou podpisy poslanců obou stran. Vládní ANO předpokládá, že za podporu vyšších paušálů může očekávat hladší průběh při schvalování novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Ta je nutná k odstartování třetí a čtvrté vlny EET.

Chystanou debatu s opozicí potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO): "Jsem dohodě nakloněna." Ještě v září přitom hnutí ANO společně s ČSSD a částí komunistů návrh ODS na zvýšení paušálů zamítlo. Nyní už je všechno jinak, podle Schillerové si drobní živnostníci podporu zaslouží. Říká, že tvoří skupinu, na kterou v uplynulých letech nejvíce dolehla opatření typu EET nebo kontrolní hlášení. A vypadá to, že pro budou i poslanci za hnutí ANO. "Zvážili jsme, že to není tak docela od věci," řekl poslanec za ANO Jan Volný.

Zvýšení paušálních výdajů z letošního jednoho milionu korun na dva, jak tomu bylo do loňského roku, doputovalo minulý týden do sněmovny v podobě pozměňovacího návrhu k takzvanému daňovému balíčku. K podpisu poslanců za ODS Zbyňka Stanjury a Vojtěcha Munzara připojil své jméno i poslanec Volný. "Když se zvedne paušál, může to kompenzovat start elektronické evidence, která zasáhne některé podnikatele. Předpokládáme proto, že EET nebude opozici tolik vadit a že se podaří novelu schválit," uvedl poslanec Volný.