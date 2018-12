Zájem domácích ani zahraničních investorů o české komerční nemovitosti neutuchá, leč někteří z nich už považují jejich ceny za nadhodnocené. I proto letos objem realitních investic v Česku výrazněji klesne, říká v rozhovoru s HN Mark Robinson, analytik mezinárodní poradenské firmy Colliers.

HN: Ceny nemovitostí jsou vysoko, dají se v tuzemsku ještě pořídit nemovitosti, které by fondům zajistily slušný výnos?

Ceny komerčních nemovitostí od roku 2015 skutečně výrazně vzrostly. Rostou také úrokové sazby a ruku v ruce s tím zdražují i úvěry. Někteří investoři pořád nakupují, jiní jsou opatrnější, což platí zejména pro kupující s investičním horizontem na jeden až dva roky. Ti mohou mít tendenci odkládat své nákupy na dobu, kdy budou ceny nižší.

V České republice i některých dalších zemích střední a východní Evropy, jako je Rumunsko, zpomaluje ekonomika a dochází i k poklesu realitních investic. V Česku se za první tři čtvrtletí roku 2018 objem investic do komerčních ­realit meziročně propadl o polovinu. V posledním kvartále se sice uzavřou nějaké velké transakce, ale pořád půjde oproti loňsku meziročně o pokles kolem 40 procent. To je signál, že jsme blízko vrcholu ekonomického cyklu. Ale abych se vrátil k otázce, pokud investor kupuje s tím, že bude nemovitost držet dlouhodobě, třeba 10 let, pak ho dnešní situace příliš netrápí.

Mark Robinson (46) Specialista výzkumu pro střední a východní Evropu v pražské kanceláři mezinárodní poradenské společnosti Colliers International. Robinson působí rovněž jako asset manager v české firmě Encor Wealth Management, jež spravuje majetek movitějším lidem. Tento Angličan má více než 20 let zkušeností v oblasti realitních a kapitálových trhů a investic na rozvíjejících se trzích. Robinson vystudoval geografii na Oxfordské univerzitě.

HN: To je příklad společnosti Reico, která do fondu České spořitelny čerstvě koupila obchodní centrum Forum Nová Karolina v Ostravě?

Ano. Tento fond potřeboval investovat peníze, které se mu hromadí na účtu. Nemůže je tam nechat ležet věčně.

HN: Kdy podle vás přijde ochlazení realitního trhu?

Myslím si, že v příštím roce. Růst českého HDP dosáhl svého vrcholu loni a realitní trh reaguje s určitým zpožděním.

HN: Do jaké míry to pocítí tuzemský realitní trh? Klesnou ceny nemovitostí výrazněji?

My v Colliers stále evidujeme zájem zahraničních investorů o nemovitosti v Česku. Minimálně si příležitosti vyhodnocují. Tento zdroj peněz, a bavíme se o investorech z Německa, Asie nebo Jihoafrické republiky, stále existuje. Aktivní jsou i domácí investoři. Nižší objem investic v roce 2018 naznačuje, že někteří kupující považují ceny nemovitostí za příliš vysoké.