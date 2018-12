Nový člen bankovní rady ČNB Aleš Michl se rozhodl vyřešit konflikt zájmů tím, že svůj podíl v investiční firmě Robot Asset Management SICAV převede do svěřenského fondu. S privátním byznysem tak naložil obdobně jako premiér Andrej Babiš, jemuž dělal dříve poradce. Tak jako u Babiše a jeho koncernu Agrofert se ale i v tomto případě objevují pochybnosti, zda střet zájmů byl skutečně zažehnán. I Michl může profitovat z toho, jak firma − podléhající regulaci ČNB − bude růst i v jeho nepřítomnosti.

Sám nový centrální bankéř v dopise investorům, kteří vložili peníze do "jeho" podfondu Quant, naznačil, že je definitivně neopouští, protože nechce zklamat jejich důvěru. Připustil, že původně zvažoval i prodej podílu, ale nakonec dal přednost variantě se svěřenským fondem. "Kdo mě zná, ví, že bych to (prodej) neudělal, protože řada klientů je v podfondu Quant kvůli mně, vzájemně si věříme, jsme rodina," napsal v minulých dnech.

Investorům Michl rovněž sdělil, že správcem svěřenského fondu jmenoval advokáta Petra Muchu, "kterému plně důvěřuje".

90 procent Takový objem investic má "Michlův" fond nyní na termínovaných vkladech v českých bankách a v krátkodobých směnkách. Zbytek je v amerických akciích. Na konci října měl fond celkový majetek ve výši 477 milionů korun.

Pro HN k tomu dále doplnil, že po dobu trvání svěřenského fondu nebude mít nikdo nárok na plnění z tohoto fondu. Upřesnil také, že není v pozici obmyšleného (komu plyne ze svěřenského fondu prospěch), a vzdal se práva fond jakkoliv ovlivňovat. Pokud by se i přesto někdy do střetu zájmů dostal, je prý připraven postupovat podle zákona o střetu zájmů, zákona o ČNB a etického kodexu ČNB. "Je mi ctí pracovat pro Českou národní banku, a proto činím maximum pro to, abych neohrozil reputaci nejen své osoby, ale ani ČNB," dodal Michl.