V porovnání se zahraniční konkurencí stejného zaměření je Strojírenský zkušební ústav na světových trzích velice malým hráčem, přesto ne nevýznamným. Vedle tuzemského trhu se mu daří i v zahraničí, například loni vydal přes čtyři tisíce certifikátů do 36 zemí.

"Pro tuzemské výrobce dokážeme nabízet spoustu služeb a kompetencí. Kdybychom tu nebyli, tak by si je v mnoha oborech museli zajistit v zahraničí," uvádí Tomáš Hruška, ředitel Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ) v Brně.

Další početná klientela, která se na SZÚ obrací, je z ciziny. "Jsou to střední a menší firmy, které oceňují naše kvalitní služby za přiměřenou cenu a čas s dobrým přístupem," naznačuje ředitel, že snahou zaměstnanců SZÚ je vycházet zákazníkům vstříc.

V Jižní Koreji pro SZÚ pracuje 20 lidí

Zkušební ústav má přímé zastoupení v Číně, Egyptě, Íránu, Izraeli, Jižní Koreji, Kolumbii, Turecku, Tchaj-wanu, v Evropě pak v Maďarsku, Německu, Srbsku, Rumunsku, Polsku. Jde o různé úrovně reprezentace českého podniku, které začínají obvykle sháněním jednoho zástupce, který dělá na provizi. To je třeba příklad Maďarska, kde působí jeden agent. Někdy se ovšem takové zastoupení rozvine do širších rozměrů.

Tomáš Hruška

ředitel Strojírenského zkušebního ústavu Po absolvování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v roce 1991 nastoupil do Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ) v Brně. V letech 2007 až 2011 působil v nadnárodní americké firmě Bobcat (posléze Doosan Bobcat Engineering), která se specializuje na kompaktní stavební stroje, v Česku má výrobu i vývojové centrum v Dobříši. Tam zakládal pro evropský trh oddělení legislativy a bezpečnosti. Koncem roku 2011 bývalí kolegové ze SZÚ zastihli Hrušku v USA se zprávou, že ministerstvo průmyslu a obchodu jako zřizovatel SZÚ vyhlašuje výběrové řízení na ředitele podniku. "Rozhodl jsem se, že to musím zkusit," vzpomíná. Od ledna 2012 tento post zastává. Od té doby se spolupracovníky usiluje, aby firma obstála v zahraniční konkurenci, byla pružnou moderní společností a získávala stále více zakázek ze zahraničí.

"Například v Jižní Koreji je už asi šest let založený podnik SZÚ Korea se sídlem v Soulu a kanceláří v Busanu. Zaměstnává 20 lidí, kteří ale nejsou našimi zaměstnanci, jen pro nás pracují," vysvětluje Hruška, že na zahraničních trzích hledají místní lidi. Důvod je zřejmý. "Znají tamní trh, mají kontakty, a nejlépe tak mohou zprostředkovat jednání s tamními výrobci, kteří potřebují něco vyzkoušet."

SZÚ poskytuje více služeb. Jde o zkušebnictví, které bývá často svázáno s certifikací výrobků. Týká se firem vyrábějících například stavební produkty, plynové spotřebiče, ochranné osobní prostředky, tlaková zařízení, výtahy, hračky, technologické celky a podobně. Dále podnik nabízí inspekci především na tuzemském a slovenském trhu. Zároveň doplňkové služby, jako jsou 3D tisk, 3D měření, rozbory paliv pro tepelné spotřebiče v akreditované laboratoři nebo certifikáty systému mana­gementu.

V Jablonci zkoušejí i sportovní zboží

"Největší zájem je o zkušebnictví produktů a následnou certifikaci. Rád bych, abychom se ještě více uplatnili i v inspekcích, kde lze utržit výrazně vyšší částky. Kdybychom třeba dohlíželi na stavbu nějakého plynovodu, to by bylo skvělé," naznačuje ředitel SZÚ, kam by rád ústav posunul. "Aby naše služby nevyužívaly firmy jen kvůli certifikátu s razítkem, ale abychom pro ně třeba zjistili, proč jim některý produkt praskl, jaké má emise a podobně."

V oblasti zkušebnictví a certifikace poskytuje SZÚ také služby firmám, které vyrábějí sportovní zboží. Odzkoušení takových produktů a případné vydání certifikátů mají na starosti většinou pracovníci z pobočky v Jablonci nad Nisou, kteří se na takzvaný spotřební sortiment specializují.

"Kolegové v Jablonci běžně testují třeba jízdní kola a komponenty na ně, jako jsou rámy, sedadla, řídítka, vidlice. Před pár roky jsme zkoušeli rám kola ze dřeva pro českého výrobce. Aktuálně jsou velkým hitem elektrokola," vyjmenovává Hruška služby spojené s cyklistikou. K tomuto segmentu ještě patří třeba cyklosedačky, vozíky za jízdní kola a podobně.

Strojírenský zkušební ústav Státní podnik sídlí v Brně, pobočky má v Jablonci nad Nisou a v Nitře. Zaměstnává 150 lidí, kteří loni vykázali obrat téměř 140 milionů korun. Ústav není vázán na veřejný rozpočet, přestože zakladatelem je MPO. Funguje ve vysoce konkurenčním světovém prostředí TIC trhu (The Testing, Inspection and Certifica­tion). SZÚ de facto prodává odborné služby s vysokou přidanou hodnotou. Pro klienty zajišťuje služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení. Je pověřenou organizací Evropského společenství pro posuzování shody produktů podle evropské legislativy a také je uznanou laboratoří či certifikačním orgánem. Posledních 16 let působí jako schválená zkušebna nejenom na tuzemském, ale i na jednotném trhu EU. Služeb SZÚ využívají ale i výrobci a dovozci z takzvaných třetích zemí, kteří chtějí prodávat v EU. Loni vydal SZÚ 4061 certifikátů do 36 zemí.

Ani zdaleka to ovšem není jediné sportovní zboží, jehož kvality v SZÚ prověřují. "Také děláme vodní skluzavky, koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy, posilovací zařízení. Mezi osobní ochranné prostředky spadá horolezecké zařízení," uvádí Hruška, že podnik má akreditaci od UIAA. To je celosvětová horolezecká federace, která si vybírá a prověřuje ty nejlepší zkušebny. "Je to nepovinné, ale žádný horolezec si nekoupí zařízení, na kterém by nebylo označení, že jej prověřila UIAA," dodává ředitel.

Vyhřívač podlážek stanů pro Korejce

V Jablonci nad Nisou mají například na zkoušení horolezeckých lan speciální pádovou věž. Ovšem ještě než na ní lana testují, tak je dávají do komory, kde je chlad a vlhko, aby věrohodně modelovali prostředí, ve kterém se lana používají.

"Jízdní kola a jejich komponenty zkoušíme pro zákazníky v Litvě, Nizozemsku a Polsku. Vybavení pro horolezce zase pro klienty v Itálii, Španělsku, Francii, Rusku, Tchaj-wanu, v Koreji i Číně," přidává Hruška i zajímavost. "Pro korejské partnery jsme dělali i vyhřívač stanových podlážek. S německými partnery spolupracujeme už dlouhodobě. Pro firmu Bergsport-Steinle testujeme zobáky cepínů, pro Blacksafe GmbH zase dynamická lana, pomocné šňůry a smyčky. Na německém trhu máme místní obchodní zástupce, které nám pomohla najít agentura CzechTrade. Ta nám v minulosti našla i místní zástupce také na trzích Rumunska, Polska či Ruska."

Co trh, to samozřejmě jiný přístup. Například na ruských a asijských trzích je dobrým doporučením, že SZÚ je státní firmou, jinde zase záleží na referencích. "Například při jednání s japonskou institucí o spolupráci bylo dobré, když jsem zdůraznil, že kolega ve firmě pracuje 30 let, já a druhý kolega více než 15 let," prozrazuje Hruška.

Tomáš Hruška, ředitel Strojírenského zkušebního ústavu Foto: HN – Václav Vašků