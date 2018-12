Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o dvě procenta na nový rekord 4,3 bilionu korun. Nikoho nepřekvapí, že pelotonu úspěšných exportérů vévodí strojírenský a automobilový průmysl. Ale oprostíme-li se od výše utržených eur a dolarů, pak mezi desítku top úspěšných produktů, o které je v cizině zájem, patří také sportovní vybavení.

Jeho výrobci ovšem nejsou velké firmy, které mají prostředky na marketing nebo agenty, kteří by je na cizích trzích zastupovali. "Trh nám ukázal, že největší sílu mají obchodní řetězce," uvádí Jaroslav Větrovec, majitel firmy Sport 2020, která vyrábí florbalové hole značky Arex. "Tři čtvrtiny vyrobených florbalových holí jdou na vývoz, hodně přes obchodní řetězce. Například přes Decathlon nebo Sportisimo," dodává.

Decathlon si hole Arex našel sám

Firma z Březnice ve středních Čechách se specializuje na masovou výrobu kvalitních hokejek, a proto ji údajně Decathlon oslovil sám. "Stačilo nám být nejlepší. Když se Decathlon dostal do Česka a otevřel první obchod, začal se poohlížet po českém trhu, co ze sportovního zboží nabízí. Vím, že v segmentu florbalových holí vybírali z deseti dodavatelů včetně těch ze zahraničí. A zůstali jsme my," líčí majitel firmy Sport 2020. Decathlon má sídlo ve Francii a zaváží své supermarkety po celém světě. Ani Větrovec přesně neví, kam všude: "I já jsem byl překvapen, když nám napsala paní z Austrálie, že její syn hraje s naší holí."

Florbal není všude tak populární jako v Česku nebo ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku. "Ale stejně jak postupně proniká do jednotlivých zemí, tak i my usilujeme o tyto trhy. Jsme připraveni atakovat celý svět. Třeba teď se začínáme zajímat o Indii, už tam máme první kontakty," tvrdí Větrovec. Velké šance spatřuje aktuálně také v sousedním Německu, kde tento sport začíná být populární.

Pomohly veletrhy i CzechTrade

Na německém trhu firma Sport 2020 využila také pomoci agentury CzechTrade, která vytipovala potřebné kontakty na velkoobchody, a dokonce některá jednání za českou společnost i vedla.

Podobné zkušenosti s CzechTradem má rovněž v Německu i rodinná firma Nacházel, která mimo jiné vyrábí a exportuje cyklopřípravky pod privátními značkami, ale i pod vlastní značkou Bikeworkx. Začínala s mazivy na řetězy, nyní dělá ještě přípravky na čištění a odmašťování, oleje, leštěnky a další.

"CzechTrade není samospásný, ale pomohl nám k tomu, že nás v zahraničí vnímají jako seriózní firmu," míní jednatel firmy Zdeněk Nacházel.

Cílovým partnerem v zahraničí je pro jeho firmu cyklistický velkoobchod. "Dlouho jsem hledal a myslím, že jsem našel všechny cyklistické velkoobchody na světě. Všechny jsem obtelefonoval nebo kontaktoval e-mailem," vzpomíná Nacházel, jak složité bylo v cizině prosadit neznámou českou značku maziv pro kola. Hodně prý také pomohly veletrhy. Vyplatila se osobní přítomnost na těch světově nejdůležitějších.

"Vystavovali jsme na Eurobike v Německu a v USA na Interbike. Do Tchaj-peje na Tchaj-wanu jsem zatím jezdil jen na obchodní jednání, ale v březnu tam budeme poprvé i vystavovat," prozrazuje Nacházel. V současné době stejnojmenná firma vyváží do 16 evropských zemí, jako třeba do Finska, Norska, Dánska, Německa, Rakouska, Francie, Španělska, Portugalska, a do čtyř zámořských zemí − na Tchaj-wan, do Kanady, Austrálie a Jižní Koreje.

Jen čtvrtina vyrobených cyklopřípravků zůstává na tuzemském trhu, přesto není Zdeněk Nacházel spokojený. Chce se kompletně etablovat na všech evropských trzích, minimálně těch v EU, a cítí se také na zámořské trhy v USA a Latinské Americe.

Asijci si oblíbili české lyže

Florbalové hole i maziva pro kola z Česka si tedy na zahraničních trzích vedou velice dobře, a to přitom nejsou typickými představiteli takzvaných sportovních potřeb. Z tuzemska vyvážíme především ultraligh­ty, lyže, kola, sportovní oděvy a boty.

Podle ČSÚ jen sportovních potřeb, pod které podle statistiků spadají lyže, brusle, golfové, rybářské a tenisové náčiní, nářadí do tělocvičen a na atletiku, vyvezly loni české firmy za více než devět miliard korun. Do tuzemska se dovezlo toto zboží v hodnotě o tři miliardy nižší.

Jen lyží a lyžařské výbavy se z tuzemska v roce 2017 exportovalo za 2,8 miliardy korun. Dovoz činil 1,3 miliardy korun. Svůj podíl na českém úspěchu mají i zahraniční společnosti, které u nás lyže vyrábějí, jako je například Head v Českých Budějovicích. Ale jednoznačně úspěšným gigantem v tomto segmentu je ryze česká společnost Sporten z Nového Města na Moravě.

Z jejího závodu míří většina produkce do zahraničí, protože Sporten ve velké míře vyrábí lyže pro jiné značky. V minulém roce vyrobili ve fabrice známé už z dob komunistické éry okolo 100 tisíc párů lyží a snowboardů, z toho čtyři pětiny pro jiné světové firmy. Vlastní lyže produkuje továrna pod značkou Sporten a pod nedávno oživeným tradičním brandem Artis. To jsou lyže pro začátečníky až pokročilé, které jsou velmi úspěšné na asijských trzích.

Dobře si tuzemské podniky vedou i ve vývozu lyžařského oblečení. Loni jsme dovezli zboží téměř za 24 milionů korun a vyvezli za 354 milionů. Podle Jiřího Česala, výkonného ředitele Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, vedou producenti outdoorového zboží a obecně sportovního vybavení jako celku. Například Direct Alpine z Liberce letos očekává, že dvě třetiny obratu realizuje vývozem, zejména na západoevropských trzích a na severu Ameriky.

Také kola patří ke zboží, ve kterém je naše exportní bilance kladná. Loni jsme vyvezli za 2,2 miliardy korun a dovezli za 1,3 miliardy. Dobře se dokázala v zahraničí prosadit třeba kola značky Author od české firmy Universe Agency.

Z roční produkce kolem 100 tisíc kusů horských, silničních, krosových, cestovních, dětských, dámských či freestylových bicyklů zůstává na tuzemském trhu 40 procent. Zbytek směřuje na trhy střední a východní Evropy, dále do Číny, Japonska, Thajska a na Filipíny, menší množství také do Skandinávie.

Martin Havlena, spolumajitel firmy Universe Agency i značky Author, tvrdí, že mají s bratrem globální brand. Ten přitom vznikl teprve před čtvrtstoletím. "V rámci budování značky je to hlavně o produktu, ten musí být kvalitní," vysvětluje Havlena.

Martin Havlena z firmy Universe Agency, která vyrábí kola Author. Foto: HN – Lukáš Bíba