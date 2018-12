Satirická kanadská hymna

O Cannabis!

(Ó, konopí!)

Our home and native plant!

(Náš domove a naše rostlino!)

True healing love as all thy sons do chant

(Pravá léčivá láska, jak pějí všichni tví synové)

With glowing eyes we see smoke rise,

(Se září v očích sledujeme, jak dým stoupá,)

The True North says all leaves no debris!

(Pravý sever říká: ani kousek špeku nazmar!)

From far and wide,

(I z dálek velkých,)

O Cannabis, we stand on guard for thee.

(Ó, konopí, budeme tě chránit.)

God keep our munchies for more than hockey!

(Bože, ochraňuj naše koláčky víc než hokej!)

O Cannabis, we stand on guard for thee.

(Ó, konopí, budeme tě chránit.)

O Cannabis, Trudeau please make it free.

(Ó, konopí, Trudeau, prosím, ať je zdarma.)