Deset minut zbývá do konce utkání a Československo je na nejlepší cestě k titulu mistrů světa. Ve finále fotbalového šampionátu vede 1:0 nad domácí Itálií. Národní stadion v Římě praská ve švech a není slyšet vlastního slova. Padesát tisíc horkokrevných diváků žene kupředu italský tým. Je červen 1934 a z královské lóže všechno sleduje zamračený diktátor Benito Mus­s­o­­lini, který dal před zápasem domácím jasný pokyn − musíme vyhrát!

Čechoslováci jsou samá modřina, řada z nich kulhá po tvrdých zákrocích soupeřů, které rozhodčí netrestá. Přesto se dál tlačí do útoku. Za postranní čarou všechno napjatě sledují trenéři a hráči, kteří se do sestavy nevešli. Už několikrát museli pokopané parťáky ošetřovat, teď počítají závěrečné minuty. Fotbalisté ve hře pojem o čase nemají, na stadionu nejsou hodiny.

"Neblázněte kluci, stáhněte se a začněte bránit," drží palce mladičký náhradník s vlasy sčesanými dozadu. Ehrenfried Patzel, brankářský talent, který se rodí jen jednou za čas. Je mu teprve 19 let. Narodil se 2. prosince 1914, pár dnů před vyprávěním tohoto příběhu by tak mohl slavit 104. narozeniny.

Ve výpravě má zvláštní postavení. Není ani ze Slavie, ani ze Sparty, jejichž ostřílení hráči jinak reprezentaci pravidelně tvoří. Patří k několika málo výjimkám, které se mezi hvězdy z obou letenských "S" dostanou z menších klubů. Přes svoje mládí je už rok brankářskou jedničkou Teplic. Navíc je Němec, Sudeťák, a ti Československo obvykle nereprezentují. Ne že by to nešlo, ale není zkrátka zvykem povolávat je do národních výběrů. Jenže Patzel je tak dobrý, že ho svazoví funkcionáři vynechat nemohou − jen mu počeští křestní jméno na Čestmír.

Má jedinou smůlu. V jakémkoli jiném týmu by chytal, v reprezentaci se musí spokojit s úlohou dvojky. Ten, kterému kryje záda, je zrovna nejlepším brankářem Evropy. "Patzel byl vynikající, v životní formě byl ale tehdy František Plánička," říká po letech fotbalový historik Miloslav Jenšík.