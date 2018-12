Otevřel jsem sociální síť LinkedIn a narazil na diskusi dvou personalistek. Jedna popisovala svou zkušenost s náborem lidí v zahraničí a druhá se pod příspěvkem divila, proč se o něčem tak zajímavém nepíše v médiích. "To je všude samý Babiš, ale aby někdo napsal o tomhle, to ne!" stěžovala si. Proč se zrovna o vaše služby, produkty a zkušenosti novináři nezajímají? Složitější vysvětlení je, že nám to zrovna zakázalo celosvětové mocenské spiknutí iluminátů, Bilderbergu a svobodných zednářů. Ale většinou to bývá kvůli některé z následujících příčin:

1. Pasivně čekáte. Novináři jsou sice napojeni na mnoho informačních zdrojů, ale to ještě neznamená, že musí být v obraze úplně o všem. Když sedíte a čekáte, jestli si vás náhodou všimnou, nemusí se to stát nikdy. Odhoďte ostych a dejte o sobě vědět.

2. Plošně bombardujete. Opačný extrém. Tak dlouho píšete na všechny strany o všem, co děláte, až si vás definitivně zablokují i v redakci časopisu Chatař a chalupář. Navíc s poznámkou, že jestli ještě jednou napíšete, upečou si vás na grilu s pohonem ze staré tatramatky.