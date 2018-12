Oceňování majetku je vědou a řemeslem, však na to má každá vysoká škola ekonomického směru několik specializovaných kateder. Když jde o kurz měn, hodnocení jeho reálnosti a odhad vývoje, je teoretická báze neméně tak propracovaná. Ovšem v případě kryptoměn, které jejich fandové považují za platidlo budoucnosti, které se právě z toho důvodu stává cenným majetkem už dnes, je kritérií, dle kterých by se dalo odhadnout něco jako férová cena, naprosté minimum.

Když letěl bitcoin a ostatní kryptoměny (u výrazu měna je rozumné domyslet si vždy uvozovky) k nebesům, tak to vlastně nevadilo. Růst kurzu vždy přivolá zájemce a nákupní mánie se nějakou dobu dokáže živit sama sebou. Argument, že kryptohorečka má spoustu společných rysů se staromódním pyramidovým schématem, na kterém se vydělává právě tak dlouho, dokud své peníze přinášejí další a další zájemci, ziskuchtivci nechtěli slyšet. Pohled na křivku kurzu rostoucí prakticky z nuly k 20 tisícům dolarů naopak vyvolával touhu dohnat, co se dá. Loni na podzim se vyrojila záplava příběhů o těch, kteří na různých "kryptocoinech" vydělali majetek, a to přivolalo rádoby následovníky. Zisky v tisících procent to už asi nebudou, ale pár set procent by na mě ještě zbýt mohlo, doufali mnozí.