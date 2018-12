Vánoční nákupy řeší čím dál více lidí přes e-shopy, ty potom potřebují nabrat nové lidi, aby jim práci s vyřizováním zakázek pomohli zvládnout. Brigádníků je ale nedostatek, což je dané i rekordně nízkou nezaměstnaností, která se už několik měsíců drží na 2,8 procenta. Zaměstnavatelé se předhánějí, kdo z nich sezonní pracovníky zláká zajímavější nabídkou. Lidé pendlují z firmy do firmy, podniky jim nabízejí různé formy netradičních úvazků, které brigádníkům umožní pracovat podle jejich možností. "Funguje to stylem − pokud můžeš, tak pojď," říká personalista a manažer pracovního portálu Profesia.cz Michal Novák.

HN: Už loni před Vánoci přibylo míst na dohodu. Jak se firmy připravily letos a mají sezonních brigádníků dost?

Firmy se už od září snažily nasmlouvat si lidi dopředu a chtějí jich mít co nejvíce. Záleží ale na oboru. Vzhledem k situaci, jaká na trhu práce je, tedy k nedostatku lidí, zvyšují hodinovou sazbu. V Praze se dostává až ke 150 korunám, během roku se přitom pohybuje kolem stovky za hodinu. Záleží na firmě, zda je to schopna zaplatit, a také na regionu. Ve srovnání s předchozími lety vzrostly mzdy brigádníků zhruba o 20 procent.

HN: Ve kterých odvětvích vidíte největší problémy?

Nejvíce se to projevuje v retailu a logistice. Poptávají se pozice jako prodavač, pokladník, odborný prodejce, řidič a zejména skladníci nebo skladníci s vysokozdvižným vozíkem. Je to ale trochu složitější. Firmy si tyto lidi přetahují mezi sebou a pracovníci pak pendlují. Vydrží půl roku v jedné práci, najednou ale v jiném podniku dostanou vyšší mzdu a přejdou tam. Obecně se ale lidé víc hrnou do práce, kterou se rychle naučí a nebude jim dělat problémy.