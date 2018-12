Píle a úsilí, s jakými berní úředníci doměřují firmám daň, se projevují na jejich odměnách. Za letošní rok finanční úřady vykazují takřka 1900 odměn vázaných na výši takzvané daňové doměrky. Ministerstvo financí tuto informaci dostalo, avšak přiznat popsanou praxi odmítá.

Prémie jsou vypláceny úředníkům za kontroly v oblastech převodních cen a daňových odpočtů na vědu a výzkum. Přestože HN mají k dispozici dokumenty s uvedenými údaji, ministerstvo financí ani finanční ředitelství tuto praxi nechtějí potvrdit. "Byla jsem ubezpečena, že se to neděje. To je jediné, co mohu udělat," konstatovala ministryně financí Alena Schillerová.

Diskusi kolem odměn za doměřenou daň rozvířila debata bývalého ministra financí a poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska se Schillerovou na TV Prima začátkem listopadu. Tam Kalousek popsal praxi, podle níž jsou berní úředníci přes doměřování daně finančně motivováni. Ministryně to popřela, přesto po po pár dnech požádala GFŘ o prověrku. "Řekla jsem na poradě vedení: Ověřte mi, zda se to neděje."