Pouze jednokolové volby do Senátu, snížení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny nebo korespondenční volbu žádají často čeští politici. Změny navrhuje i ministerstvo vnitra, zatím se ale soustřeďuje především na administrativní úpravy. Zavést chce například informační systém pro správu voleb.

„Chceme to posunout z 19. do 21. století,“ uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna a upozornil, že veškerá administrativa kolem voleb je nyní na papíře. Ministerstvo ji chce digitalizovat.

Díky novému informačnímu systému by strany mohly podávat kandidátní listiny elektronicky, stejně jako nominovat své zástupce do volebních komisí. Těm by už pozvánka nemusela chodit poštou, což je drahé – jsou jich řádově desetitisíce. Místo toho by si mohli zvolit datovou schránku nebo e‑mail.

Díky propojení stávajících databází by se usnadnila i práce se seznamy voličů. Například volební průkazy by se evidovaly elektronicky.

Vláda má podle náměstka řešit informační systém v prosinci. „Pokud by to schválila, do jara by se předložil podrobný dokument, jak by to mělo vypadat, kolik by to mělo stát a podobně. Teď jsme ve fázi, kdy prvotní nápad rozpracováváme, dáváme dohromady, co by takový informační systém měl umět,“ vysvětlil Mlsna.