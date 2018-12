Růženka Hokešová se narodila s onemocněním, které je u drtivé většiny dětí neslučitelné se životem. Patauův syndrom postihuje jednoho narozeného z pěti tisíc. Většina miminek umírá několik dnů či týdnů po narození, Růženka však překonává rekordy. Dnes jí je šestnáct měsíců. "Když přišla loni v červnu na svět, její páteř byla znatelně zakřivená, na obou rukách měla šest prstíků. Jediné zvuky, které vydávala, bylo pouze chrčení. Tělíčko postihovaly záškuby, které se později ukázaly jako epilepsie," popisuje její otec Miroslav Hokeš.

Na epileptické záchvaty Růženka nejprve užívala lék Valproát, který lékaři běžně na epilepsii předepisují. Záchvaty sice ustaly, ale naprosto se zastavil dívčin vývoj, v podstatě jen ležela. Růženka dostávala i další léky. "Děti s tímto onemocněním však na léčiva reagují úplně jinak než ostatní. Například zatímco Diazepam má na jiné uklidňující účinky, na dceru působilo léčivo opačně, nemohla usnout a uklidnit se," popisuje Růženčin tatínek. Zhruba po půlročním boji s účinky klasických léků se Růženčini rodiče rozhodli vyzkoušet léčbu konopím. "Sami jsme si aktivně vyhledali, jak funguje, a koupili konopí ve formě CBD oleje," říká otec.

Růženka začala užívat olej po malých kapkách, které jí rodiče přidávali do jídla. Během tří dnů nejenže ustaly záchvaty, ale Růženka se velmi zlepšila i ve vývoji. "Začala se zajímat o okolí, sledovat, co se děje, dokonce se naučila držet i lahvičku, hrát si s hračkami, umí se otočit na bříško, a dokonce jí začaly i růst vlásky. Podle lékařů se naprosto vymyká své diagnóze," popisuje Miroslav Hokeš a dodává: "Je zvláštní, že se začala takto zlepšovat prakticky ihned poté, co jsme vyzkoušeli konopný olej. Prokázanou tuto souvislost nemáme, na druhou stranu by to byla obrovská náhoda."

Co obsahuje léčebné konopí ◼ Jedná se o sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. Konopí obsahuje trans-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD).

◼ Kanabidiol je nepsychotropní látka, která má mnoho prokázaných pozitivních účinků – je protizánětlivý, ochraňuje nervová vlákna, potlačuje křeče a bolesti. V léčebném konopí může být obsažený až z 19 procent.

◼ THC je psychoaktivní složkou konopí, která má protizánětlivý účinek a potlačuje bolest. Je ale zároveň zodpovědná za nežádoucí účinky: například vyčerpání, paranoiu, riziko rozvoje psychotických onemocnění, spavost, problémy s pamětí, neklid či podrážděnost. V léčebném konopí může mít látka podíl až 21 procent.

Pomoc od křečí a bolestí

Konopí užívá také čtyřiačtyřicetiletý Roman Vaníček, který trpí těžkou formou roztroušené sklerózy. Kvůli postupujícímu onemocnění má mimo jiné problémy s hybností ruky i s artikulací a není mu téměř rozumět. "Dostávám konopný olej po kapičkách a vždycky se mi po něm uleví. Daří se mi po něm lépe vyslovovat a ruka je také lepší," popisuje s velkou námahou Vaníček.

Léčebné účinky konopí potvrzují i lékaři. Konopné léky zatím smí předepisovat jen 58 doktorů, kteří zažádali o speciální registraci. Jedním z nich je Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra léčby bolesti FN u sv. Anny v Brně. Patří k doktorům, kteří předepsali nejvíce konopných léků v ČR vůbec. Letos vystavil tyto recepty zhruba 150 pacientům, všem na chronickou bolest různého původu. S výsledky je spokojen. Aktuálně ho příjemně překvapil případ pětaosmdesátileté pacientky se silnými bolestmi zad. "Pacientka má mnohočetné degenerativní změny páteře. Osobně jsem byl skeptický, zda této paní konopí pomůže, ale jsem velmi příjemně překvapený," říká Hřib. Pacientka konopí inhaluje pomocí takzvaného vaporizéru, který se naučila sama obsluhovat. "Konopí není všelék, některým pacientům nepomůže, ale je vcelku bezpečným lékem, který stojí za vyzkoušení," uzavírá lékař.