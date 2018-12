Ještě před měsícem premiér a šéf vládního hnutí ANO Andrej Babiš prohlašoval, že nesouhlasí s dotací 6,3 milionu korun pro Český svaz bojovníků za svobodu na příští rok. Reagoval tak na události, kdy kontroverzní svaz pobouřil veřejnost vystoupením svého předsedy Jaroslava Vodičky v pražském památníku Vítkov při oslavách 100. výročí Československa. Stejně tak vzbudilo nevoli, když svaz ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Ten se za minulého režimu v uniformě příslušníka SNB účastnil brutálních zásahů proti demonstrantům.

Když čestná stráž české armády asistovala vyznamenání medailí Za vlast a za svobodu kritika NATO a podporovatele doněckých separatistů Zdeňka Ondráčka z KSČM, který koncem 80. let mlátil (i proto má přezdívku "mlátička") protikomunistické demonstranty, dalo se to považovat za politický bizar české reality. Když ale Český svaz bojovníků za svobodu, který toto vyznamenání udělil, dostane z rozpočtu dotaci přes šest milionů korun, jde o legitimizaci tohoto bizaru ve velké politice. Byť jde z hlediska celkové sumy o zanedbatelnou částku, dostatečně to ukazuje nástup komunistů k moci.

Po pár dnech ale bylo vše jinak. Poslanci vládních stran a komunistů, o jejichž hlasy se Babišův kabinet opírá, odsouhlasili v prvním čtení návrh státního rozpočtu na příští rok, který s dotací pro svaz počítá. Podobně tomu bylo na rozpočtovém výboru, kde přičiněním komunistů jeho členové zamítli pozměňovací návrh na zkrácení zmíněné dotace. Předsedkyně výboru za KSČM Miloslava Vostrá tehdy sdělila, že další podmínkou pro podporu rozpočtu od komunistů je zachování více než šestimilionové dotace Českému svazu bojovníků za svobodu v plné výši.

Uvedená hlasování jsou ukázkou toho, jak komunisté dokážou zúročit svoji podporu menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD. Názorně to bylo vidět i na zmíněném jednání rozpočtového výboru, kde jednotlivé strany představovaly své pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na příští rok. Komunisté tam mimo jiné prosadili 300 milionů na podporu obecního bydlení a stejnou částku na rozvoj školek. Bývalá ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová naopak neuspěla se svým návrhem na navýšení peněz pro učitele o 700 milionů. Na výboru bodoval pouze její kolega Roman Onderka s návrhem na přesun 327 milionů korun ze sociálních dávek na investice v sociálních službách.

600 milionů pro návrhy komunistů bylo další úlitbou, aby podpořili rozpočet. Jakkoliv bohulibým se může jevit tento záměr, je naprosto srovnatelný s těmi, které neprošly. Spadalo tam i oněch 700 milionů pro učitele. Celkem parlamentní výbory žádaly přesuny peněz v celkovém objemu 1,35 miliardy korun. Neúspěšně. To, že návrh prošel přes ultraspořivou ministryni financí Alenu Schillerovou, naznačuje, že možnosti komunistů jsou s touto vládou takřka nekonečné. Aspoň do té doby, co potáhnou s ANO za jeden provaz.

Výstupy z rozpočtového výboru mají sice jen doporučující charakter, rozhodovat budou nakonec všichni poslanci. Komunisté se přesto netají tím, že jsou spokojeni a očekávají, že vládní strany podpoří jejich návrhy změn i ve finálním třetím čtení. "Nejsem si vědom, že bychom měli stupňovat požadavky, co se týká státního rozpočtu," míní předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. A neopomene vyslat vzkaz směrem do vládních lavic podobně jako jeho stranická kolegyně Vostrá. "Pokud nám neprojdou pozměňovací návrhy, nebudeme podporovat rozpočet," dodal. To by však znamenalo, že Česko vstoupí do nového roku s rozpočtovým provizoriem, což si žádná vláda nepřeje.