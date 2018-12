Pohled na desítky dronů křižujících oblohu má být už brzy běžný. Evropská komise odhaduje, že do deseti let budou tyto bezpilotní stroje obsluhovat deset procent letecké dopravy v zemích Evropské unie. Odvětvím by tak ročně proteklo zhruba čtyři sta miliard korun, ze kterých si chtějí co nejvíc ukrojit jednotlivé státy i firmy v nich.

Společnost Alphabet, pod kterou patří globální značka Google, tento týden oznámila, že příští rok začne v Helsinkách testovat provoz dronů Wing, které budou zákazníkům doručovat zásilky. Dosud zkoušela bezpilotní stroje v Austrálii. Její drony dokážou přepravit zásilky do hmotnosti 1,5 kilogramu a zatím klientům doručily 55 tisíc balíčků obsahujících léky, kávu či domácí potřeby.