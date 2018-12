Někdejší šéf mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek dnes už nemá s odborářem Jaroslavem Povšíkem žádný problém. Posílají si k různým příležitostem přání a gratulace. Ovšem před dvaceti lety, když byl ve firmě nováčkem, se na akce odborů vedených Povšíkem díval s obavami. "Když přišli s píšťalkami a transparenty před náš pentagon, říkal jsem si, tak a teď mě tady umlátí. Já na to z předchozí práce nebyl vůbec zvyklý," směje se Kulhánek při vzpomínce na protesty zaměstnanců největší české společnosti a klíčového exportéra, který dnes dává práci asi 30 tisícům lidí.

Následně ale zjistil, že odborářský boss Povšík přes svou tvrdost dobře ví, kde jsou hranice skousnutelné pro firmu, která náleží do koncernu Volkswagen. "Utkali jsme se spolu asi desetkrát, vždy to nakonec dopadlo nějakým rozumným kompromisem. Jednali jsme často do noci a kouřili z okna," vykresluje kolorit kolektivního vyjednávání.

O tom, že mladoboleslavský předák Povšík, který v automobilce začínal v roce 1977 jako dělník, svou práci nedělá špatně, svědčí skutečnost, že před pár dny byl v 63 letech opětovně zvolen do čela odborové organizace. Na další čtyři roky. Předcházela tomu dohoda odborů se zaměstnavatelem na rekordním zvýšení tarifních mezd o 12 procent a rekordním bonusu ve výši 60 tisíc korun.

44 tisíc obyvatel má Mladá Boleslav, kde Povšík junior nyní souběžně dělá náměstka primátora a stará se o vztahy se Škodou Auto. 30 tisíc zaměstnanců má Škoda Auto zhruba v Česku. A to ve třech závodech – v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. 21 let je jeho syn Robin členem ČSSD. Nyní řídí její středočeskou organizaci a je náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. 24 let stojí Jaroslav Povšík v čele odborové organizace největší domácí průmyslové firmy – mladoboleslavské automobilky Škoda Auto.

Povšík odbory v automobilce přitom vede už téměř čtvrt století. Je také dlouholetým členem dozorčí rady. Během let získal silné postavení i v rámci celé skupiny − je členem prezidia Evropské a světové rady koncernu VW. V roce 2016, coby jedna z vůdčích postav českého odborového hnutí, získal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně. Jak říkají lidé kolem Povšíka, zasloužil se vedle růstu mezd mimo jiné o to, že se udržela a rozšířila výroba závodu v Kvasinách.

Syn politik vyrostl v zákrytu za Hamáčkem

Vraťme se ale zpět v čase. V listopadu roku 1994 − ve stejném roce, kdy Jaroslav Povšík škodovácké odbory přebíral − se v Berouně sešel Sněm dětí České republiky pro životní prostředí. Za předsednictví jistého Robina Povšíka děvčata a chlapci ze základních škol diskutovali o ekologii, energetice a globálních problémech Země. Tak o tom alespoň tehdy referovala agentura ČTK. Tím předsedou byl tehdy patnáctiletý syn mladoboleslavského odboráře. Byla to úvodní zmínka o juniorovi v médiích.

"Vyslala mě tam tehdy naše učitelka přírodopisu, jel jsem tam přitom jen jako náhradník," vzpomíná Robin Povšík, jemuž za necelý měsíc bude čtyřicet, jak získal první "politický" post. Během let se Robin otci z hlediska vlivu dokázal vyrovnat.