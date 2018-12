◼ Výstava

Tata Bojs

DOX, Praha

Do sálů, chodeb i pater věže Centra současného umění DOX zasahuje výstava k 30. výročí kapely Tata Bojs. K vidění je imitace zdi stanice pražského metra s půlkulatými kachli nebo bedny, z nichž hudebníci kdysi vylézali na koncertech. S brýlemi na očích může návštěvník vstoupit do virtuální reality a zažít zkoušku sestavy.

◼ Koncert

Kašpárek v rohlíku

Velký sál Lucerny, Praha, 8. prosince

Tři dny po Mikuláši čeká děti další rozptýlení: kapela Kašpárek v rohlíku, která kdysi vznikla v loutkohře Jihočeského divadla jako reakce na téměř neexistující mezigenerační zábavu pro děti i dospělé, chystá "chřest" nového alba. Koncert začíná už v 11 hodin dopoledne, pořadatelé však doporučují přijít o trochu dřív.

◼ Divadlo

Mlynářova opička

Stavovské divadlo, Praha, 9. prosince

Nová komedie složená z různých her českého klasika 19. století Václava Klimenta Klicpery vypráví o mladé schovance, kterou přísně střeží aristokratický strýc, a jejích čtyřech nápadnících. Inscenaci režiséra Štěpána Pácla občas zpestří téměř artistní komické číslo.

◼ Výstava

Možnosti dialogu

Salmovský palác, Praha

Státní umělecké sbírky Drážďany zapůjčily do paláce na pražském Hradčanském náměstí díla výtvarníka Andyho Warhola, Jeana-Michela Basquiata, Nan Goldinové, Yayoi Kusamaové či Keitha Haringa.

◼ Koncert

Heliocentrics

Palác Akropolis, Praha, 7. prosince

Londýnský hudební kolektiv soustředěný kolem bubeníka a producenta Malcolma Cotta už přes deset let kombinuje funkovou, jazzovou či psychedelickou hudbu, natočil desky s vibrafonistou Mulatu Astatkem nebo slovenskou zpěvačkou Barborou Pátkovou, jež žije v Británii. Právě ji kapela doprovodí tento pátek v Praze.

◼ Nový cirkus

Up End Down Symphony

Jatka 78, Praha, 7. 8. i 9. prosince

Velkolepou "coververzí" svého staršího představení Up End Down oslaví novocirkusový soubor La Putyka desáté výročí: pod taktovkou v Česku žijícího japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho proslulé zdejší cirkusáky doprovodí 45 hudebníků Filmové filharmonie. Inscenace je na programu pražské scény Jatka 78 až do vánočních svátků, představení 12. 12. se koná jako benefice pro Výbor dobré vůle − Nadaci Olgy Havlové.

◼ Kniha

Český literární samizdat

Vydalo nakladatelství Academia 2018

Slovníkově zpracovaná publikace čítá přes 600 stran a seznamuje s vydavatelskými podniky, periodiky i sborníky z oblasti samizdatu v období po únoru 1948 i srpnu 1968. Autoři v čele s literárním vědcem Michalem Přibáněm se zabývají vydavatelskými podniky jako Edice Petlice, Edice Expedice nebo časopisy Kritický sborník, Revolver Revue, Vokno a Host.

◼ Kniha

Katedrála v Remeši

Vydalo nakladatelství Ars Auro Prior, 2018

Monografie čítá 718 stran a je posledním, pátým svazkem edice Stavitelé katedrál. Historik umění Peter Kováč na souboru pracoval dvacet let, pořídil stovky fotografií a vedle podrobných popisů získal pro své knihy také studie od desítek evropských historiků. Všech pět svazků má dohromady 2730 stran a více než 2000 fotografií.

