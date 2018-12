Kam má namířeno britský kytarista a zpěvák Mark Knopfler? Rok před jeho sedmdesátými narozeninami ho v novém videoklipu vidíme sedět na motorce, na niž nezanevřel ani poté, co měl před 15 lety zlou nehodu a kvůli rekonvalescenci zrušil tehdejší koncert v Praze. Video ústí doztracena, kam Knopfler dojede, nevidíme. Alespoň hudební směr však naznačuje jeho právě vydané album Down the Road Wherever. Příjemná, klidná, zase o něco pomalejší deska rozvíjí trend posledních let. Někdejší mistr hbitých kytarových sól zvolnil tempo a zřejmě nadobro se našel jako rozvážný písničkář. "Pomalu se učím, všechno dělám pomalu, zatímco svět běží tak rychle," zpívá výstižně na novém albu.

To, že Knopfler přestal hudebně sprintovat, ještě neznamená, že by neběžel na dlouhou trať. Momentálně dokončuje dokumentární film, reparát po ne zcela uspokojivém prvním snímku z roku 2011. Hovoří o tom, že si chce najít učitele hry na kytaru, aby prohloubil celoživotní zájem o jazz. V březnu ve skotském Edinburghu uvede muzikál. A v polovině příštího roku vyrazí na světové turné čítající 82 zastávek včetně vystoupení 26. června v pražské O2 areně.

Přesto se v nedávných interview množí Knopflerovy úvahy, že dříve či později bude muset přestat. "Koncertování oželím jako první," vysvětluje s tím, že dříve hrával šest večerů v týdnu, kdežto teď na turné potřebuje častěji odpočívat.