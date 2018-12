Nerozumíme si. Česko je politicky rozdělené na dvě zhruba stejné poloviny. Jsme opět My a Oni. Tentokrát to ale neznamená odlišení vládnoucích od ovládaných. Pro "nás" je zásadní účast v západním civilizačním okruhu, pro "ty druhé" ne. Řádné sněmovní volby budou za tři roky. Dost času, aby si architekti politických kampaní rozmysleli, kterak tento poměr sil změnit. Cesta je jediná: získat část voličů toho druhého.

Současně sleduji zděšení většiny mé sociální bubliny z toho, že by mohl být i v Česku reálný úspěch kampaně za odchod z Evropské unie. Jejich reakcí na daný stav je, že ještě víc přitlačí na pilu. Jazykem a argumenty, které osloví jen stejně smýšlející, snaží se "dělat humor", případně znova a dokola opakují to samé. Získají spoustu lajků od přátel a rozhořčení od druhého kmene, mají-li vůbec někoho takového na svém Facebooku nebo sledují-li i lidi z "druhé strany" na Twitteru. Lidem, kteří přemýšlí nad strategií dalších volebních kampaní, musí být jasné, že tudy cesta nevede. Jediná cesta k vítězství je získat srdce a myšlenky části lidí, se kterými si momentálně vůbec nerozumíme. V době nekonečného přílivu on-line emocí na sociálních sítích to nebude vůbec nic jednoduchého.

Je-li základem úspěšné komunikace jednoduchost, pak si prozápadní lidé musí říct, že stojí úplně na začátku. Říkám v poslední době různým lidem, kteří si nepřejí vzdalování se od západního světa, aby si představili, že sedí v hospodě a měli by jedním slovem říct, kdo jsou. Zápaďáci? Liberálové? Demokraté? Vlastenci? Aby se jedním slovem pojmenovali. Ale aby to slovo nebylo uzavřené, aby nabízelo ostatním účast na jejich představě Česka. Chvíli na mě nechápavě koukají a pak to nedokážou. Nevědí, jak jedním dvěma slovy nazvat ty, kteří jsou pro liberální demokracii, západní orientaci, setrvání v Evropské unii a NATO. A když něco navrhnou, tak ta slova jsou negativní: obsahují anti, proti, ne. Nebo navrhují slova, která již užívají jejich oponenti. Dám jednoduchý příklad z druhé strany. Czexit. Je to jasné a srozumitelné. To slovo říká nejen, kdo jste, ale i co chcete. A svým způsobem díky Britům i jak toho můžete dosáhnout. Přidejte k tomu hastag a máte kampaň. Navíc to vůbec nezní rusky, že.

Naše parta nemá jméno

Něco takového zastánci Evropské unie u nás nemají. Slovo, které by nejen vyjadřovalo vztah, ale současně i potřebu změny. Protože většina příznivců západní orientace jsou lidé kritičtí a uvědomují si chyby, které Evropská unie má. Jen nechtějí vylévat dítě i s vaničkou. Používat jakékoliv unijní symboliky je kontraproduktivní: jednak oponenti řeknou, že jste eurohujeři, a jednak to bude působit bruselsky, cize, nepůvodně, nečesky. Takže naše parta nemá jméno. A můžeme pokračovat dál. V zaslepené nenávisti vůči údajným i skutečným populistům si jejich oponenti málo uvědomují, že volební kampaně populistů jsou pozitivní. Liberální mainstreamová média argumentují, že populističtí vůdci vyvolávají v lidech strach. To je pravda. Ale všimněte si, co mají jako hesla: Udělejme Ameriku znova velkou − nebo chcete-li − Lepší Česko. Kdo by to nechtěl. Posledních 14 dní americké prezidentské kampaně byla nejčastěji používaná slova Donaldem Trumpem pozitivní. Na rozdíl od jeho soupeřky. Mluvčí tradičních stran jsou pasivní, obranářští i ve vyjadřování. Takže aktivitu přenechávají svým odpůrcům. Ale aktivita znamená, že lidem nabízíte nové možnosti, novou cestu z daného stavu. My jen bráníme ten daný stav. O kterém sami víme, že není ideální, a chceme ho změnit. Takže nemáme jméno a neumíme srozumitelně a pozitivně říct, co vlastně chceme.