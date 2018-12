Před pár dny se Martinu Kasovi narodil třetí potomek. Pěkně pak roste i jeho další dítě − internetová lékárna Pilulka.

"Rok 2018 byl pro Pilulku skvělý. Na trhu jsme pět let a každý rok se zlepšujeme. Na začátku letoška jsme dokončili akvizici našeho konkurenta na Slovensku, společnosti Herbia s její lékárnou Pilulka24.sk. V Česku plánujeme meziroční nárůst o 40 procent. Cílem bylo dosáhnout ve vlastních provozovnách, bez franšízových lékáren, obratu jedné miliardy korun. To by se mělo podařit," bilancuje zakladatel jednoho z největších e-shopů s léky a prostředky pro zdraví v re­gionu. Kamenných poboček provozovaných ve vlastní režii má nyní Pilulka čtyřicet, dalších šedesát pak provozují formou franšízy její partneři, kterých dál přibývá. Celkem by měl obrat e-shopu a lékáren pod značkou Pilulka letos dosáhnout částky kolem dvou miliard korun.

Martin Kasa a jeho bratr Petr, který také s rozvojem Pilulky pomáhá, jsou "veterány" tuzemské e-commerce scény. "Bratr dělal asi před dvaceti lety brigádně pro svatební studio. Řešil jim on-line objednávkový systém. Po mně coby programátorovi pak také zákazníci chtěli něco jako e-shop, když viděli, že je ve světě nějaký Amazon, ostatně i u nás už byla Vltava. A tak jsme to tehdy společně zkusili," vzpomíná Martin Kasa na start internetového obchodu Kasa.cz. "Název vznikl tak, že jsme si koupili doménu kvůli e-mailu, abychom to mohli mít v adrese. Také jsme měli internetovou kavárnu, kde jsme prodávali nosiče, hlavně prázdná CD, to tehdy frčelo," dodává.