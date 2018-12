Jeden z největších námořních přepravců světa, společnost AP Moller Maersk, oznámil, že od roku 2050 sníží svou uhlíkovou stopu na nulu. Lodní doprava je přitom jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. V současnosti lodě plují na mazut, palivo, které je levnější, současně ale podstatně více znečišťující než benzin nebo nafta.

Maersk tvrdí, že zatím nedává přednost žádné z dostupných technologií. Bude zkoumat možnosti biopaliv, vodíku, nebo dokonce síly slunce či větru. Cíl v roce 2050 může vypadat vzdálený, ale vzhledem k tomu, že nákladní lodě mají životnost 25 až 30 let, musí řešení přijít nejpozději v roce 2030. "Abychom našeho cíle dosáhli, budeme muset v příštích deseti letech dosáhnout opravdového průlomu," řekl listu Financial Times výkonný ředitel společnosti Soren Toft.

Lodní dopravci byli dlouho terčem environmentálních aktivistů kvůli dopadům spalování mazutu. Firmy se ale bránily, že jeho zákaz by vedl k narušení globálního dopravního systému nebo k výraznému zvýšení ceny přepravy zboží. Nyní došlo k dohodě, která nařizuje výrazné snížení ceny síry v mazutu. Mezinárodní námořní organizace IMO, která patří do struktur Organizace spojených národů, souhlasí, že do roku 2050 by uhlíkové emise lodní dopravy měly klesnout na polovinu. Maersk tvrdí, že to je ale málo.