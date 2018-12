Prvního ledna si Vratislav Strašil přestěhuje vybavení kanceláře do budovy přes ulici. Skončí ve funkci ředitele největšího tuzemského dovozce aut, Porsche Česká republika, a stane se novým výkonným ředitelem Volkswagen Financial Services. Ta zajišťuje financování a podporu prodeje pro sedm automobilových značek. Na jeho dosavadním místě ho vystřídá Jan Hurt, nynější šéf rozvoje mezinárodní dealerské sítě Škody Auto. Z firmy, která měla vloni čistý zisk 504 milionů korun, tak Strašil po pěti letech přejde do společnosti s loňským ziskem 416 milionů.

HN: Proč jdete z přímého prodeje aut do společnosti, která je financuje?

Sleduji denně proměny na automobilovém trhu a zajištění mobility a věřím, že financování, digitalizace a dodatečné služby spojené s auty budou hrát čím dál větší roli. Peníze možná nejsou pro někoho tak atraktivní jako auta samotná, ale celý automobilový svět směřuje k tomu, že vozy nebudeme vlastnit, ale dlouhodobě si je pouze pronajímat.

HN: Značku Audi jste chtěl vrátit do čela prodeje luxusních limuzín. Dál ale zaostává za BMW i Mercedesem. Čím to?

Luxusní segment stagnuje. Navíc leasingové společnosti přestaly půjčovat krátkodobě auta, právě vozy Audi si firmy půjčovaly nejčastěji. Limuzína Audi A8 prošla generační obměnou a zatím jí chybí silné motory, které zákazník očekává. Až budou, zlepší se to. Letos jsme také měli problémy s přechodem na nové měření spotřeby v reálném provozu. Dotklo se to celého koncernu Volkswagen. V prvním červencovém týdnu, kdy v Evropské unii začaly platit přísnější emisní normy, bylo najednou možné vyrobit jen asi 35 procent verzí vozů v celém koncernu. Teď už jsme se ale dostali zhruba na 95 procent. V některých případech, třeba u Seatu Ateca nebo VW Tiguan Allspace, nám zákazníci odřekli předobjednávky, protože nechtěli půl roku čekat na nový vůz.

HN: Herbert Diess, šéf koncernu Volkswagen, oznámil plán na stavbu nové továrny, kam se přesune výroba Seatu Ateca a Škody Karoq. Pomůže to k rychlejším dodávkám aut?

Dosavadní výroba byla příliš roztříštěná po mnoha závodech v Evropě, přeskupení podle modelů dává smysl. Jsem velmi rád, že vedení VW podniká kroky k tomu, aby koncern neztratil pozici na trhu a byl připraven na masivní nástup elektromobility a sdílení vozidel. Chceme se stát největším poskytovatelem mobility na světě.