Rozšíření robotů a automatizace výroby v dohledné době silně zasáhnou Česko, v jehož ekonomice hraje zásadní roli automobilový průmysl. Kvůli technologickým změnám zanikne do 30 let až 45 procent pracovních míst, uvedla loni OECD. Letošní studie poradenské firmy PwC je ještě tvrdší, očekává, že místa zmizí už v nejbližších 17 letech. Ekonomický analytik Microsoftu Thomas Roca, který nedávno zavítal do Prahy na technologickou konferenci Next 100 Symposium, je ale k podobným studiím skeptický. "Odhadovat, jaká místa v budoucnu zaniknou, je celkem jednoduché. Spousta nových vedle toho ale vznikne," prohlašuje.

HN: Jak umělá inteligence změní pracovní trh? Postará se spolu s roboty o konec velké části profesí?

O tom se vedou velké debaty, teď jsme ale ve stadiu spekulací, protože umělá inteligence ještě není tak rozšířená. Zatím ji používají především technologické firmy, neuplatňuje se tedy ve všech odvětvích. Systémy, které dokážou samy analyzovat velké množství dat, zbavují lidi nutnosti zabývat se nudnou monotónní prací. To ale nemusí nutně znamenat, že lidé rázem přijdou o práci, kterou nahradí stroje.

HN: Bude tedy změna mírnější, než jak se může v současné době zdát?

Černé scénáře mluví o tom, jak bude většina pracovních míst v příštích letech zrušena, myslím si ale, že tak razantní změnu si nepřeje nikdo. Vlivem robotů a umělé inteligence mohou lidé přestat vykonávat některé úkony, neznamená to ale, že by musely končit celé profese. Cestou je spíše spolupráce lidí a strojů. Vezměte si třeba program Excel. Lidem v kancelářích usnadňuje práci, rozhodně to ale neznamená, že by jejich úkoly zcela převzal. Software lidem jen umožňuje, aby se nemuseli zabývat rutinními úkony.

HN: Podstatné tedy bude změnit kvalifikaci?

Kvůli automatizaci se požadavky zaměstnavatelů proměňují. Po lidech chtějí více dovedností, znalost jednoho oboru už nedostačuje. Dnes roste role analytických schopností či kreativity.