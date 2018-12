Odpor k povinným lékařským prohlídkám si Ludmila Olšáková nese ještě z dob socialismu, kdy byla nucena chodit se školou k zubaři. Když zjistila, že se musí ze zákona nechat vyšetřit před nástupem do práce, pídila se po tom, proč je to u kancelářského pracovníka nutné. Vysvětlení ji ale neuspokojilo.

Když ji po šesti letech v bance, kde pracuje jako analytička, opět poslali na povinné vyšetření, došla jí trpělivost a rozhodla se obrátit na soud s žalobou na ochranu osobnosti. "Občan se má bez řečí podrobit tomu, co po něm lékař chce, a lékař dělá jen to, co po něm chce stát. Vysvětlení se nepodává, přemýšlet je nežádoucí," říká Olšáková.

Tvrdí, že jediné, co jí lékařka v ordinaci dokázala říct, bylo, že pokud s vyšetřením nedá souhlas, potvrzení o zdravotní způsobilosti nedostane. Bez něj ji zaměstnavatel může propustit, jinak se sám vystavuje riziku pokuty.