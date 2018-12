Pokud na některém místě v Česku dnes hrozí nebezpečí přírodní katastrofy, rozezní se sirény, které občany před hrozícím rizikem varují. V budoucnu by lidé v postižené oblasti, kde došlo například k úniku jedovaté látky nebo k rozsáhlému požáru, mohli dostat i SMS zprávu, jež by jim vysvětlila, co se děje, a poradila, jak by se měli chovat.

Hasiči o tom vedou jednání se všemi třemi mobilními operátory. Tísňové SMS zprávy by v první podobě mohli občané dostávat už v příštím roce. S T-Mobilem a Vodafonem jsou již hasiči dohodnuti, s O2 vyjednávání stále probíhá. "Musí být zaručeno, že všichni občané bez rozdílu operátora budou mít nárok na tuto službu," upozorňuje mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová na nutnost dohody se všemi operátory.

Zavedení varování přes SMS zprávy však nebude znamenat konec sirén, které se celorepublikově pravidelně testují první středu v měsíci. "Rozhodně by to nenahrazovalo sirény, ty budou vždycky. Tohle by byla pouze doplňková služba," říká Zaoralová.

Operátoři T-Mobile i Vodafone jsou již na její zavedení technologicky připraveni. Do vývoje investovali ze svého stovky tisíc korun. Za samotný provoz včetně odesílání zpráv si nechtějí nic účtovat.

Zprávy nebudou chodit všem Čechům, ale pouze těm, kteří se v danou chvíli nacházejí na postiženém území. "Každá ústředna zná lokalitu, kde došlo k poslednímu kontaktu mobilního telefonu se sítí. Pokud je telefon v aktivním módu − to znamená, že uživatel volá, posílá SMS zprávy či využívá data −, ústředny registrují informaci o oblasti, kde se nachází," vysvětluje mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Když mobil není aktivní tři až čtyři hodiny, je k němu automaticky vyslán signál a údaje se aktualizují. K tomu dochází i v případě, kdy se mobil přemístí z dosahu jedné ústředny k druhé.

Zprávy budou rozesílat hasiči či další složky záchranného systému sami pomocí aplikace. "Budou mít možnost samostatně informovat občany v oblasti, kterou si sami určí, a to bez zpoždění. Vše je rychlé a on-line," říká mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.

Zatím není jisté, u jakých typů událostí se bude varování přes mobily využívat. Jestli pouze u velkých přírodních katastrof, nebo také například při lokálních požárech, při kterých hasiči doporučují neotvírat okna v přilehlých domech.

Do čtyř let by podobný systém měl fungovat v rámci celé Evropské unie. V listopadu zavedení takzvaného Reverse 112 schválili europoslanci. Slibují si od toho také to, že občané zejména během teroristických útoků dostanou okamžitě oficiální informace, čímž by se zamezilo šíření nepřesných či falešných zpráv.

O úplnou novinku však nejde. Službu už nyní využívá Nizozemsko nebo Japonsko. Varovné SMS zprávy fungují na podobném principu i v řadě českých měst. Jen nástroj Mobilní rozhlas, který supluje hlášení toho klasického, využívá přes 450 obcí.

T-Mobile dokonce uvažuje o tom, že by podobným způsobem pomáhal policii ve vymezené oblasti při pátrání po pohřešovaných osobách.