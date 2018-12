Podle průzkumu ČSOB třetina firem považuje povinné periodické preventivní prohlídky u lékaře za zbytečné a nejraději by je zrušila. Navíc jsou drahé a ze zákona je hradí zaměstnavatel. Pro lékaře sice představují dodatečný zdroj příjmů, nicméně ani oni z nich nejsou vždy nadšeni, protože aby mohli vystavit posudek, musí mít o pacientovi všechny informace a ty často postrádají. V mnoha případech se tak stává vyšetření formalitou, což je důvod, proč se tyto prohlídky letos umístily na třetím místě v anketě Absurdita roku. Ministerstvo zdravotnictví ale nechce na praxi, kterou zná zákon od roku 2012, nic měnit. A má podle všeho pravdu.

Čistě teoreticky totiž kromě těchto povinných zaměstnaneckých prohlídek existují povinné prohlídky, které každé dva roky hradí veřejné zdravotní pojištění. Každý občan by tak měl být pod drobnohledem, co se týká zraku, sluchu, tlaku, obezity, hladiny cholesterolu a cukru. Mimoto zdravotní pojištění hradí ženám screening prsu, všem pak po dosažení určitého věku preventivní vyšetření střev a ledvin. I tyto prohlídky jsou povinné a při jejich nedodržení hrozí pokuta.

Jenže − podle lékařů na tyto prohlídky chodí jen pětina, maximálně třetina pacientů, zbytek je ignoruje. Co se týká pokut, zákon sice říká, že se má pacient dostavit na vyzvání, protože ale není úplně jasné, kdo to má nařídit, nejsou ani známé statistiky pokut. V tomto ohledu proto platí, že zaměstnanecké prohlídky nahrazují prevenci, o kterou by se sice měl každý starat sám, ale málokdo to dělá.