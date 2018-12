Návrh na zásadní změnu ve vyplácení dotací zemědělcům rozděluje Evropskou unii a staví se proti němu stále více členských států. Dosud platí, že podporu na obhospodařování půdy a chov zvířat získá každý farmář, který o ni požádá. Od roku 2021 to podle Evropské komise mají být jen ti, pro něž je zemědělství hlavním zdrojem obživy.

Česko se obává, že novinka by na zdejší zemědělce měla radikální dopad. Téměř tři čtvrtiny půdy tu obhospodařují velké agrární korporace, které často podnikají také v řadě jiných odvětví.

To v ostatních evropských zemích není obvyklé, dominují tam malí farmáři, kteří se zabývají téměř výhradně zemědělstvím. "Česko je v Evropě specifické. Velké firmy dělají spolu se zemědělstvím i jinou činnost, ale pokud sejí, sklízí a dojí, nevidím důvod, proč by nás to mělo zajímat," namítá Jiří Šír, ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce Ministerstva zemědělství ČR a hlavní český vyjednávač pro zemědělskou politiku.