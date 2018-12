◼ UKRAJINA

Rusko částečně odblokovalo azovské přístavy

Rusko částečně uvolnilo Kerčský průliv pro navigaci ukrajinských lodí do přístavů Berďansk a Mariupol v Azovském moři. Oznámilo to včera v Kyjevě ukrajinské ministerstvo pro infrastrukturu s odvoláním na slova ministra Volodymyra Omeljana. Kyjev podle něj očekává, že doprava bude brzy obnovena v plném rozsahu. Ukrajina si stěžuje na prostoje svých lodí, které přes Kerčský průliv směřují do Azovského moře. Zdržení způsobují dlouhé kontroly ruských úřadů.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Advokát soudu EU: Británie může odvolat brexit

Británie může jednostranně stáhnout své oznámení o odchodu z EU, míní generální advokát Soudního dvora EU Campos Sánchez-Bordona. Učinit tak musí před uzavřením smlouvy o odchodu a v souladu s britským ústavním pořádkem. S žádostí o výklad článku 50 Lisabonské smlouvy, jíž se okolnosti britského odchodu z EU řídí, se na unijní instanci obrátil soud ve skotském Edinburghu kvůli sporu mezi skupinou prounijních skotských politiků a britským ministrem pro brexit.

◼ NĚMECKO

Berlín: I přes zatykač jsou na svobodě stovky extremistů

Více než čtyři stovky německých pravicových extremistů jsou na svobodě přes to, že na ně byl vydán zatykač. Policie totiž neví, kde se hledaní radikálové nacházejí. S odvoláním na data, která na dotaz poslankyně strany opoziční strany Levice poskytla německá vláda, o tom včera informoval list Neue Osnabrücker Zeitung. Zhruba tři desítky hledaných extremistů utekly podle úřadů do zahraničí, hlavně do Česka, Polska a Rakouska.

◼ ČESKO

Dozorčí rada pražského DPP má nové členy

Pražští radní v pozici valné hromady odvolali členy dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) včetně dosavadního předsedy Vojtěcha Kocourka. Následně zvolili nové členy. Předsedu si zvolí členové dozorčí rady na svém zasedání. Podle dřívějších informací by se jím ale měl stát primátorův náměstek a nový člen dozorčí rady Adam Scheinherr (Praha sobě). V pravomoci dozorčí rady je také odvolávání členů představenstva podniku.

◼ ČESKO

Hospodaření Prahy skončilo s přebytkem

Hospodaření Prahy skončilo k letošnímu 30. září přebytkem zhruba sedm miliard korun, což je o 1,3 miliardy korun meziročně méně. Výsledek ovlivnily vyšší příjmy a nižší výdaje. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Příjmy hlavního města byly k 30. září zhruba 66,5 miliardy korun. To je o více než osm miliard meziročně víc. Z celkových příjmů tvořily téměř 45 miliard daňové příjmy. Výdaje se dosud vyšplhaly asi na 59,4 miliardy.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Ministři financí se dohodli na reformách měnové unie

Ministři financí členských zemí eurozóny se dohodli na reformách měnové unie, včetně posílení Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). Řekl to předseda schůzky Mário Centeno. Podle agentury DPA zůstává otevřená debata o vytvoření rozpočtu eurozóny a zavedení společného systému pro pojištění vkladů. Ministři se podle Centena rovněž dohodli na opatřeních, jež mají podpořit udržitelnost veřejných dluhů v eurozóně.

◼ Z TWITTERU

Podporuji zřízení komise Poslanecké sněmovny k vlivu cizích mocností v naší zemi. Za poslanecký klub ANO jsem jediná. Je spousta informací v utajovaném režimu. Obdobná komise má mnohem větší smysl než některé další, které jsou ve sněmovně zřízené.

@SlechtovaKarla

Karla Šlechtová, bývalá ministryně obrany za ANO

◼ ČESKO

Zemřel cestovatel a spisovatel Plešinger

Ve věku 80 let zemřel cestovatel a autor cestopisných knih Vladimír Plešinger. Oznámila to Jana Ptáčková z Nakladatelství Jota. Plešinger obdržel řadu literárních ocenění, Kniha Konga získala hlavní cenu poroty Egona Erwina Kische za rok 2007.

"

Extrémní chudobu u nás neznáme. Avšak 30 procent lidí se pohybuje na hranici ohrožení příjmovou chudobou.

Richard Brabec

ministr životního prostředí

◼ ČESKO

Senátní výbor podpořil zrušení karenční doby

Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku podpořil novelu zákoníku práce o zrušení karenční doby. Zaměstnanci tak mají od července příštího roku opět dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Změnu projedná ještě hospodářský výbor. Horní komora o předloze rozhodne za dva týdny. Zaměstnanci by měli podle předlohy dostávat i v prvních třech dnech 60 procent vyměřovacího základu, náklady by hradili zaměstnavatelé.

◼ USA

Vědci NASA objevili na ISS bakterie odolné lékům

Vědci americké vesmírné agentury NASA objevili na Mezinárodní vesmírné stanici několik dříve neznámých kmenů bakterií odolných vůči lékům. Ve zprávě zveřejněné v časopise BMC Microbiology uvedli, že tyto kmeny nyní nepředstavují hrozbu pro lidské zdraví, ale je třeba jim věnovat pozornost. Kmeny se velmi podobají druhu, který byl nedávno objeven ve třech nemocnicích na Zemi (v Africe a v amerických státech Washington a Colorado).

◼ Z TWITTERU

Onehdy jsem překročil povolenou rychlost a přišla výzva k zaplacení pokuty nebo správnímu řízení. Nechal jsem si ale od členů rodiny udělat nezávislou analýzu, takže můžu s jistotou říct, že jde o účelovku, kampaň a lež.

@JiriPehe

Jiří Pehe, politolog, spisovatel

◼ FRANCIE

Chanel už nebude používat krokodýlí kůži ani kožešiny

Módní dům Chanel už nebude při výrobě svých kolekcí používat kůže z krokodýlů či jiných exotických plazů a paryb. Před módní přehlídkou v New Yorku to oznámil ředitel návrhářského oddělení luxusní značky Bruno Pavlovsky. Gigant na poli luxusního zboží se chce vzdát také kožešin. Oděvní značka se rozhodla těchto přírodních materiálů vzdát z etických důvodů. Podle listu Le Figaro by se mohly přidat i další módní domy.

◼ ČESKO

Opozice chce komisi, jež by hodnotila cizí vliv na ČR

ODS, piráti, lidovci, TOP 09 a STAN chtějí vytvořit sněmovní vyšetřovací komisi, která by hodnotila vliv cizích autoritativních režimů na Česko a hledala způsoby, jak tomuto vlivu lépe čelit. Včera to oznámili na společné tiskové konferenci. Opoziční strany takto reagují na výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) a Vojenského zpravodajství, které upozorňovaly na sílící špionážní aktivity Číny a Ruska.

◼ ČESKO

Koláček zkritizoval Švýcary za proces v kauze MUS

Podnikatel Antonio Koláček je přesvědčený o tom, že Švýcarsko nemělo právo zasahovat v kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) do českých interních záležitostí. Švýcary, kteří ho odsoudili k 52 měsícům vězení, včera zkritizoval rovněž za způsob vedení procesu. Soud podle něj mimo jiné ignoroval dokumenty psané v češtině. Koláčka, jenž čelí obžalobě také v české větvi kauzy MUS, uznali Švýcaři pravomocně vinným z podvodu a praní špinavých peněz.

◼ ČESKO

Testy odhalily kontaminaci vzorku anestézie z Frýdlantu

Kontaminaci jednoho ze vzorků anestetika Propofol odebraného v soukromé nemocnici Frýdlant, kde byla v minulém týdnu u devíti pacientů prokázána otrava krve, odhalily první výsledky testů. Minimálně v jedné z lahviček byl acinetobacter, což je bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí. U oslabených lidí může ale vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Byla tam poměrně masivně, řekl včera náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

◼ ČESKO

Zdravotnické firmy se spojily do holdingu

Majitel Nemocnice Hořovice a dalších zdravotnických zařízení Sotirios Zavalianis dokončil na začátku prosince spojení více než deseti firem do AKESO holdingu. Konsolidovaný roční obrat skupiny společností je téměř tři miliardy korun, podle Zavalianise je tak dvojkou v soukromé zdravotní péči v Česku. Skupina, jež zaměstnává 1700 lidí, měla loni 750 000 ambulantních návštěv a 35 000 hospitalizovaných.

"

Pro všechny Afghánce je to šokující. Podobné chování vůči sportovcům, ať už mužům, či ženám, je naprosto nepřijatelné.

Ašraf Ghaní

Afghánský prezident nařídil zahájit vyšetřování údajného sexuálního, fyzického a psychického zneužívání členek národního fotbalového týmu.

◼ ŠVÝCARSKO

OSN žádá pro Jemen čtyři miliardy dolarů

Na příští rok bude OSN žádat od dárcovských zemí pro Jemen čtyři miliardy dolarů (91 miliard korun). Jde o nejvyšší částku, jakou světová organizace požaduje pro 21 krizových oblastí na světě. Řekl to náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Mark Lowcock. Nyní vrcholí přípravy mírových rozhovorů o Jemenu, které se mají konat ve Švédsku. V Jemenu zuří občanská válka, vystupňovaná roku 2015 po vstupu arabské koalice do bojů.

◼ MONAKO

IAAF prodloužila suspendaci ruské atletiky

Mezinárodní atletická federace (IAAF) prodloužila suspendaci Ruska kvůli státem řízenému dopingu, která trvá od listopadu 2015. Rusko údajně nesplnilo všechny podmínky potřebné k obnovení členství. Vybraní ruští atleti mohou nyní startovat v mezinárodních soutěžích pod neutrální vlajkou a pouze za splnění podmínek týkajících se antidopingu. Oficiální ruská výprava byla na velké akci naposledy na mistrovství světa v Pekingu 2015.

◼ ITÁLIE

Policie zadržela nového bosse sicilské Cosa Nostry

Italská policie zatkla nového bosse sicilské mafie, nástupce loni zesnulého Salvatoreho Riiny, a s ním dalších 45 osob. Settimo Mineo a ostatní zadržení byli obviněni ze spolčování mafiánského typu, vydírání, nedovoleného ozbrojování či žhářství. Operace byla výsledkem čtyř různých vyšetřování. Hlavy sicilských rodin se od roku 1993, kdy byl Riina zatčen, sešly znovu až letos v květnu a do čela vybraly Minea. Měla tak začít nová éra sicilské mafie Cosa Nostra.

◼ HDP

Růst řecké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil

Meziroční růst řecké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zrychlil na 2,2 procenta z 1,7 procenta ve druhém kvartálu. Oznámil to řecký statistický úřad. Řecko ve třetím čtvrtletí opustilo záchranný program podmíněný úspornými opatřeními a reformami. V mezičtvrtletním srovnání se hrubý domácí produkt Řecka zvýšil o jedno procento, růst tak zaznamenal již deváté čtvrtletí za sebou.

◼ VÍNO

Šampionem Salonu vín je Rulandské bílé z Bzence

Šampionem Salonu vín − národní soutěže vín − zvolila výběrová komise Rulandské bílé, Collection 1508, pozdní sběr, ročník 2017 ze Zámeckého vinařství Bzenec. Největší soutěže vín v České republice, kterou organizuje Národní vinařské centrum, se letos zúčastnilo 2196 českých a moravských vín. Letošní šampion pochází z vinice Klínky ve vinařské oblasti Vracov.

◼ LOGISTIKA

Dachser CR letos zvýší obrat na 2,95 miliardy

Logistická firma Dachser CR v letošním roce podle předběžných výsledků zvýšila obrat o 11 procent na rekordních 2,95 miliardy korun. Počet přepravených zásilek se zvýšil o čtyři procenta na 1,098 milionu a jejich tonáž vzrostla o desetinu. Německá firma Dachser působí na trhu logistiky a zasilatelství v České republice již od roku 1992.

◼ STATISTIKA

ČSÚ: Loni mírně klesla spotřeba cigaret i alkoholu

Spotřeba cigaret loni klesla o osm kusů (0,4 procenta) na osobu na 1978 kusů. Včera tyto údaje zveřejnil Český statistický úřad. Jen k mírnému poklesu došlo i přesto, že od konce loňského května začal platit zákaz kouření v restauracích. Loni klesla i spotřeba alkoholických nápojů − o 1,6 procenta na 170,6 litru na hlavu a rok. Nejvíce Češi vypili piva − 144,3 litru na hlavu, když spotřeba klesla o 1,8 procenta.

"

Snažíme se opět otevřít perspektivu tohoto letounu. Díky auditu dokážeme říct, čeho jsme s tímto projektem schopni.

Ilona Plšková

generální ředitelka kunovického Aircraft Industries o možném oživení projektu výroby 40místného civilního letounu

L-610

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Ryanair se dohodl s německými piloty

Největší evropské nízkonákladové aerolinky Ryanair uzavřely s německými piloty dohodu o platech a odměnách, vánoční stávky jako loni tedy letos nehrozí. Do března mají obě strany podepsat kompletní kolektivní smlouvu. Podstatně se má navýšit základní složka platu na úkor variabilní části. Mladým kopilotům se tak roční fixní plat zdvojnásobí na 50 tisíc eur, kapitáni si polepší o 33 procent na 100 tisíc eur ročně.

◼ AUTA

Audi investuje miliardy eur do elektromobilů

Německý výrobce luxusních automobilů Audi hodlá během příštích pěti let investovat 14 miliard eur do elektromobilů, digitalizace a autonomního řízení. Firma, která je stejně jako česká Škoda Auto součástí koncernu Volkswagen, hodlá mít do roku 2025 ve své nabídce zhruba deset automobilů s plně elektrickým pohonem a dalších deset vozů s hybridním pohonem.

◼ STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

Strojírny kvůli nedostatku lidí odmítají zakázky

Kvůli nedostatku zaměstnanců musí strojírenské firmy odmítat pětinu zakázek, dalších 14 procent nestíhají splnit včas. Nedostatek odborníků je brzdí i v zavádění nových technologií. Automatizace a robotizace bude mít dopady pouze na strukturu pracovních míst, nikoliv na jejich počet. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi zhruba stovkou tuzemských strojírenských firem.

◼ PODNIKÁNÍ

CRIF: Letos vznikne nejvíce nových firem v historii

V říjnu v Česku přibylo 1691 společností a 2849 podnikatelů, uvádí se v analýze společnosti CRIF. Nově vzniklo 2948 obchodních společností a zaniklo jich 1257, zapsáno bylo 5767 fyzických osob podnikatelů a zaniklo 2918 podnikatelských oprávnění. Podle odhadu CRIF letos vznikne o něco více než loňských 32,5 tisíce nových společností, což bude nový rekord. Počet nových podnikatelů se má přiblížit 60 tisícům.

„

Zmenšila se plocha celého autobusového nádraží a hlavně je to opravdu pár kroků z vlaku na autobus.

Vladimír Warisch

Šéf firmy ČSAD STTRANS, která otevřela nový autobusový terminál ve Strakonicích. Stavba trvala rok a stála 55,1 milionu korun. Firma na ni čerpala 40 milionů z evropských dotací.

◼ DOPRAVA

SŽDC vypsala tendry za více než 13 miliard korun

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) schválila vypsání šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic nebo ze Soběslavi do Doubí u Tábora. Ve všech šesti případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

◼ TABÁK

Výrobce cigaret Marlboro chystá investici do konopí

Americká společnost Altria Group, která vyrábí cigarety Marlboro, jedná o možné investici do kanadského producenta konopí Cronos Group. Kanada v říjnu legalizovala používání marihuany pro rekreační účely, stejný krok již dříve učinily také některé státy v USA. Transakce by představovala jedno z největších spojení tabákového průmyslu s marihuanou, která je z podnikatelského hlediska díky postupující legalizaci čím dál více atraktivní.

◼ POTRAVINÁŘSTVÍ

Češi loni snědli nejvíc drůbežího od roku 1948

Spotřeba masa v Česku se loni meziročně nezměnila, když zůstala na 80,3 kilogramu na osobu. O půl kilogramu (tedy o 1,8 procenta) na 27,3 kg se však zvýšila spotřeba drůbežího masa, a byla tak nejvyšší od počátku měření, které začalo v roce 1948, informovalo oddělení statistiky zemědělství Českého statistického úřadu. Naopak méně snědli lidé vepřového a hovězího.

◼ E‑SHOPY

Dárky lze objednat do 16. prosince

Posledním dnem, kdy je letos možné s jistotou objednat v internetových obchodech dárky, aby dorazily do Štědrého dne, je neděle 16. prosince. Pak už pravděpodobnost včasného doručení klesá. Při osobním vyzvednutí zboží na výdejně platí datum 18. prosince. Ukazují to aktuální data srovnávače cen Heureka.cz.