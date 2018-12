Zelená energetika byla kvůli přemrštěným dotacím v Česku v posledních letech často zavrhovaná. Pořád má ale kam růst a její možnosti nejsou na našem území ani zdaleka vyčerpané. Týká se to hlavně malých střešních slunečních elektráren. Šéf Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa upozorňuje, že jich může přibýt až na trojnásobek současného počtu a větrných elektráren až na sedminásobek.

"Stát by se měl hlavně zaměřit na střední a malé instalace na domech. Ať už jde o domy rodinné, bytové, sídla firem, kravíny, či parkoviště," říká v rozhovoru pro HN Chalupa. Výkon slunečních elektráren v Česku by tak mohl stoupnout minimálně o další čtyři gigawatty. To je pro srovnání výkon čtyř bloků Jaderné elektrárny Temelín.

Odhady, kolik může mít Česko nových solárů, větrných elektráren či spaloven biomasy, jsou součástí připravované strategie k dosažení evropských cílů na ochranu klimatu pro rok 2030. Ministerstvo průmyslu a obchodu už několik měsíců pracuje na národním klimaticko-energetickém plánu, do konce roku ho musí poslat Evropské komisi. Hotový zatím není.