Původně to byla aplikace pro seznamování ruských puberťáků. Od příštího roku bude technologie FindFace sledovat každého, kdo se na moskevských ulicích dostane do hledáčku jedné ze 162 tisíc bezpečnostních kamer. Ruské hlavní město investuje do provozu nového systému v příštím roce 7,5 miliardy rublů, tedy zhruba 2,5 mi­liardy korun.

"V nejbližší době se dostaneme na úplně novou úroveň bezpečnosti. Nový systém udělá z Moskvy pro zločince nedobytnou pevnost," prohlásil moskevský starosta Sergej Sobjanin. Kamery jsou po městě už teď, nemají však dostatečné rozlišení. V metru, na ulicích a vchodech domů jich je 162 tisíc, více než sto tisíc by teď mělo být modernějších, s HD rozlišením. Bude možné připojit je k systému, který pomocí Find­Face bude v reálném čase kontrolovat, zda nějaká tvář na obrazovce nepatří hledanému člověku.