Předseda ČSSD Jan Hamáček netráví moc času ve stranickém sídle v Lidovém domě. Ostatně, málo tady pobývali i jeho předchůdci.

Když si ale sedne do své kanceláře, může být spokojený, vypadá útulně, je vkusně zařízená a dominuje jí masivní tmavý nábytek ze dřeva. Stejně jako dalším prostorám v přední části prvního patra poměrně rozsáhlého areálu. Když ale v rozhovoru pro HN slyší chválu na útulně zařízené sídlo sociálních demokratů, hned s úsměvem upozorní: "Ale už tu dlouho sedět nebudu."

Vzápětí přidá podrobnosti. "Zrovna tuto část našeho sídla chceme pronajmout. Pokud by měl někdo zájem o kancelářské prostory v Hybernské 7, tak jsme připraveni s ním jednat," vysvětluje, aniž by na něm bylo znát, že by mu vadilo následné stěhování do zadní části stejného patra. Zařízené je však podstatně skromněji.

Důvod pronájmu části Lidového domu je zřejmý − nedostatek peněz v sociálnědemokratické kase. Nejstarší politická strana ztrácí na atraktivitě, opouštějí ji voliči, tenčí se jí počet poslanců, senátorů i komunálních politiků, a tím pádem také citelně ubývají peníze, které stát posílá.