Od ledna má do vedení Generálního finančního ředitelství (GFŘ) usednout nový šéf. Nebo šéfka. Zatím se do výběrového řízení přihlásili dva kandidáti: dosavadní náměstkyně na GFŘ Tatjana Richterová a bývalý ředitel Finančního úřadu v Bohumíně Václav Polok. Nahradí odstupujícího ředitele Martina Janečka, který po čtyřech letech odchází z funkce.

O Richterové se hovoří jako o jasné favoritce. Už když v březnu přišla na GFŘ dělat Janečkovi zástupce, mluvilo se o tom, že to po něm má v brzké době převzít. Richterová, která přišla na generální ředitelství z Finančního úřadu pro hlavní město Praha, jemuž šéfovala, tehdy odmítala cokoliv takového potvrdit. Ostatně ani teď nechce sdělit jediné slovo ke své kandidatuře. Přiznala pouze, že se do výběrového řízení přihlásila. "K dalšímu se nebudu prozatím vyjadřovat," odpověděla Richterová na dotaz HN, s jakými změnami či cíli by chtěla vést GFŘ.

Do berní centrály přišla s pověstí špičkové manažerky. Tím by se mohla odlišit od Martina Janečka, který sice proslul bojem s daňovými podvody, ale schytával kritiku za nelidský přístup berních úředníků k podnikatelům všech kategorií. "Tatjana Richterová je profesionálka, která přiblíží finanční správu lidem a zlepší její obraz v očích veřejnosti. Ve vedení pražského ředitelství ukázala, že má ryze manažerský přístup," řekl v listopadu pro HN bývalý šéf GFŘ a současný daňový expert v poradenské společnosti Apogeo Jiří Žežulka.