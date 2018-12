Už to tak bývá, že dlouho se zdánlivě neděje nic, ale pod povrchem se kumuluje energie, až v jednom okamžiku dojde ke zlomu. Možná jeden takový zlom sledujeme v Česku právě teď. Vypadá to, že se voličstvo pohnulo a začaly se formovat tři silné bloky: ANO, piráti a ODS. Přežití ostatních je nejisté.

Několik momentů, které tomu nasvědčují, vidíme v průzkumu společnosti Kantar po kauze "únosu−neúnosu" syna Andreje Babiše. Hnutí ANO nejenže neztratilo, ale posílilo. Má nyní 32,5 procenta. Posílili ale také piráti (19 procent) a ODS (16 procent). Za nimi se pak otevřela propast. K pětiprocentní hranici spadly ČSSD, SPD i KSČM. Přidaly se tak k lidovcům, TOP 09 a starostům, kteří na hraně, za kterou zeje politická nicota, balancují už dlouho.

Proč lze soudit, že nejde jen o výkyv, ale o trend? Rozeberme to postupně. K Andreji Babišovi se zjevně začínají přidávat dosavadní voliči KSČM a SPD. Ve výzkumu tvrdili, že se nemohli dívat na "štvanici" na premiéra, a proto se ho rozhodli podpořit. Ale důvody budou ve skutečnosti hlubší. Babišova vláda v praxi provozuje levicovou politiku (zvyšování důchodů, cestování vlakem zadarmo), což těmto voličům vyhovuje. Zároveň Babiš vystupuje stále více nacionálně, spolu s dalšími zeměmi Visegrádu se vymezuje proti západu a jihu Evropské unie. Odmítl globální pakt OSN o migraci a vystupuje proti všemu, co si voliči SPD a KSČM ztotožňují s kulturně-civilizačním ohrožením Česka. Brání orbánovské Maďarsko, s Orbánem osobně se přátelí. Také výlet Babišova předsedy sněmovny Vondráčka do Ruska musel východně orientované voliče těchto stran potěšit. Zkrátka politika ANO se začíná překrývat s poptávkou dosavadních voličů KSČM a SPD. Ti tak ztrácí důvody, proč volit Okamuru či Filipa, a začínají se chovat podle úsloví: "Proč chodit ke kováříčkům, když mohou jít ke kovářovi." Babiš to nepochybně vycítí a začne voliče kout, dokud jsou žhaví. Dá se očekávat, že identitární a nacionální akcent jeho politiky bude sílit a ANO se posune směrem k levicově populistické nacionální partaji. Je to ale samozřejmě dvousečné. Pokud se Babišovi podaří voliče KSČM a SPD vyluxovat a tyto strany spadnou pod pět procent, přijde o potenciální koaliční partnery. Může se nakonec ocitnout v izolaci.