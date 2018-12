Pražský Palác Karlín má nové majitele

Americká společnost Lincoln Property Company a tuzemská investiční skupina Enern koupily od dánské společnosti Kirkbi Invest kancelářskou budovu Palác Karlín. Nově zrekonstruovaný nárožní dům u stanice metra Křižíkova nabízí zhruba 15 900 m2 převážně kancelářských prostor a je plně pronajatý. Enern je známá hlavně investicemi v oblasti internetových technologií do projektů, jako je on-line supermarket Rohlík.cz či platforma pro střednědobé pronájmy Flatio. Nemovitosti jsou pro Enern novinkou. Kupní cena za Palác Karlín nebyla zveřejněna.

Developeři přistoupili k dalšímu zdražování pražských bytů

Ještě v letních měsících developeři byty v pražských rezidenčních projektech zlevňovali, protože se obávali výraznějšího poklesu zájmu o novostavby v souvislosti s dalším omezením hypoték, platným od října. V září a říjnu už cenovou politiku změnili. Zdražilo 11 procent bytů z celkové nabídky, naopak asi jen pět procent jich zlevnilo. Byty zdražily v průměru téměř o 295 tisíc korun. Ukazuje to analýza portálu cenovamapa.org. Ve sledovaných dvou měsících se nabídka rozrostla o 965 bytů, jejichž průměrná cena přesáhla 102 tisíc korun za metr čtvereční. Do ceny se podle odborníků promítá růst cen stavebních prací. Počet bytů ke koupi v pražských rezidenčních projektech v letošním roce postupně narůstá a přesáhl už 5500. Lidé ale v letošním roce stále častěji přistupují k vracení předem rezervovaných bytů, které bývají v době jejich prodeje typicky jen na papíře, v lepším případě jsou domy v nějaké fázi rozestavěnosti.

Obchodní dům Ládví otvírá po rekonstrukci

Tento týden otevřel po déle než půl roku trvající rekonstrukci obchodní dům Ládví v pražských Ďáblicích. Jeho vlastník a provozovatel, společnost Regata Čechy, zbudoval nové eskalátory, výtahy a schodiště. V prvním patře vznikla nová obchodní pasáž, v jejíž části se připravují nové restaurace.

Transakce komerčních realit v bývalém "východním bloku" ochlazují

Ve střední a východní Evropě ubývá příležitostí pro koupi velkých komerčních nemovitostí a to se projevuje v poklesu objemu investic. Realitně poradenská společnost Cushman & Wakefield zmapovala situaci v šesti zemích regionu − v Polsku, Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Na těchto trzích se za tři čtvrtletí letošního roku prodaly administrativní a obchodní centra a průmyslové nemovitosti za 8,9 miliardy eur. Pokud se uskuteční všechny rozjednané transakce, celkový objem investic ve všech šesti zemích dosáhne zhruba 13 miliard eur, přičemž loni to bylo 15,3 miliardy eur. Zatímco Polsko bude mít rekordní rok, v Česku objem investic do realit letos klesne. Ke konci třetího čtvrtletí se v tuzemsku zobchodovaly komerční reality za 1,2 miliardy eur, za celý rok by to mělo být 2−2,5 miliardy eur, což je méně než loňských 3,3 miliardy eur (vyjma hotelů). Poradci pokles přisuzují především absenci transakcí za vyšší sumy.