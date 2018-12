Od roku 2012, kdy se česká ekonomika ocitla v recesi, se ceny pražských pronájmů pro firmy téměř nezměnily. Dražší jsou jen ty úplně špičkové prostory v samotném centru metropole, a to až od letošního roku. To kontrastuje s vývojem na trhu s bydlením, který v posledních letech roste dvouciferným tempem. Teď už se na výraznější růst cen budou muset připravit i firmy a podnikatelé. V hlavním městě je rekordně nízká neobsazenost kanceláří − kolem šesti procent − a do toho rostou ceny stavebních prací a materiálů.

"Zvyšování nájemného je nutnost," říká Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu u developera Passerinvest Group. "Nelze očekávat, že klesnou stavební náklady. Proto jsem přesvědčen, že developeři to budou muset promítnout do nájemného."

Forejt odhaduje, že v následujících dvou letech vzroste základní nájemné o dvě eura v širším centru, kde dnes pronajímatelé požadují 14,5−15 eur za metr čtvereční a měsíc. V případě standardní kancelářské plochy 10 metrů čtverečních na pracovníka činí nárůst 7600 korun na hlavu a rok. Na dnešním trhu práce je to podle Forejta pro korporace drobný výdaj, mnohem důležitější je schopnost si zaměstnance udržet nebo získat nové.