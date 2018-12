Před devíti lety se postavila tehdy nejmocnějšímu muži slovenské justice − ministru spravedlnosti Štefanu Harabinovi. Varovala před koncentrací moci nad soudy v jeho rukou. Ľudmila Babjaková poukazovala na to, že drží soudcovský stav ve strachu a zbavuje se nepohodlných kolegů. Ovládnutí slovenské justice jediným mužem se nakonec podařilo zabránit. "Strach a nezájem o poměry ale mezi soudci zůstal," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Babjaková.

Na špatné poměry bývalá soudkyně upozornila poprvé v únoru 2009. V článku pro časopis Týždeň kritizovala disciplinární stíhání soudců z vykonstruovaných důvodů a pro maličkosti. Upozorňovala, že soudcovská samospráva nedbá o nezávislost slovenského soudnictví. Spolu s dalšími nespokojenými soudci potom Babjaková založila iniciativu Spravodlivosť otvára brány, z níž později vniklo sdružení soudců Za otvorenú justíciu.

HN: Co přesně se na přelomu let 2008 a 2009 dělo?

Už od revoluce probíhal na Slovensku souboj o nastavení justice. V roce 2009 se vyhrotil. Postřehla jsem opravdovou hrozbu, že ministr Harabin chce přejít do soudnictví a že si připravuje půdu, aby tam neměl oponenty. V únoru předložil zákon, díky němuž by se svými lidmi úplně převzal moc nad justicí. A už v červnu byl nachystaný, že odejde z ministerského postu, stane se předsedou Soudní rady a předsedou Nejvyššího soudu. Chtěl, aby všechny pravomoci ministra, které měl do té doby v kapitole justice, přešly bez ladu a skladu na předsedu Nejvyššího soudu a předsedu Soudní rady, což by byl on v jedné osobě. Tady se ­chystal únos justice do rukou jediného muže a to bylo velmi nebezpečné.

Ľudmila Babjaková Bývalá soudkyně občanskoprávního úseku Krajského soudu v Košicích získala za své aktivity směřující ke zprůhlednění justice několik ocenění, například cenu Bílá vrána od organizace Via Iuris.



HN: Spolu s vámi na to upozornila jen hrstka soudců. Ostatní mlčeli. Máte pro to nějaké vysvětlení?

Rozběhla se disciplinární řízení − například proti soudkyni, která způsobila Harabinovým kamarádům problém. Bylo pět šest takových disciplinárních návrhů, které nebyly podány náhodou.