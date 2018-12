Když má někdo tak složité jméno jako Annegret Krampová-Karrenbauerová (56), nevyhne se tomu, že ho lidé komolí. I experti na německou politiku raději používají jen zkratku, která se už pro tuto političku vžila − AKK. Je to právě AKK, kdo má nejspíš největší šance na to, že v čele německých křesťanských demokratů (CDU) nahradí Angelu Merkelovou. V průzkumech mezi členy CDU zatím těsně poráží Friedricha Merze.

"Merkelová chce za svou nástupkyni právě ji," říká Jakub Eberle, odborník na Německo z Ústavu mezinárodních vztahů. Ne nadarmo se Krampové-Karrenbauerové přezdívá Minimerkelová. Obě ženy k sobě mají názorově blízko. Patří do politického středu, nechtějí, aby se CDU vrátila na tradiční konzervativní pozice. Tam by naopak stranu rádi viděli další dva hlavní uchazeči o její vedení, Friedrich Merz a Jens Spahn.

Krampová-Karrenbauerová je nyní generální tajemnicí CDU, má tedy na starosti řízení chodu strany. Do této funkce si ji vybrala sama Merkelová. To ale neznamená, že by Krampová-Karrenbauerová občas neměla jiné názory než kancléřka. Na začátku migrační krize sice podpořila její vstřícný postoj k uprchlíkům, postupně ale začala zastávat tvrdší názory než Merkelová, například pokud jde o vyhošťování těch, kteří nárok na azyl nemají.