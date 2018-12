Tento týden dochází k završení jednoho z největších mediálních obchodů letošního roku. Vydavatelství Mafra, patřící Agrofertu, přebírá řízení nad konkurenční firmou Bauer Media. Ta vydává na českém trhu kolem 30 časopisů, zejména časopisy pro ženy, o životním stylu i bulvární časopisy − například Cosmopolitan, Chvilka pro tebe, Žena a život nebo Týdeník televize. Loni šlo celkem téměř o padesát milionů výtisků, což odpovídá asi třetině celého trhu s časopisy. Firma je na české mediální poměry vysoce zisková − při tržbách 659 milionů korun vydělala po zdanění 150 milionů. Tedy dvojnásobek toho, co Mafra, jejíž tržby ale činní výrazně víc − 2,6 miliardy korun.

Spojení obou vydavatelů bude mít na starosti šéf skupiny Mafra Štěpán Košík. Manažer, který měl v Agrofertu několik let na starosti restrukturalizaci mlékárny Tatra Hlinsko nebo Kosteleckých uzenin a do médií se dostal před šesti lety, když jej Andrej Babiš poslal řešit problémy prodělávajícího týdeníku 5plus2.

Sám Košík fúzi s Bauer Media považuje za hlavní úkol v příštím roce. "Provázat obě firmy chceme co nejrychleji. Do půl roku se Bauer přesune do našich prostor," říká Košík. Kromě toho má ještě dva velké úkoly − přijít s plánem, jak zpoplatnit obsah na internetu a také jak zařídit, aby jednotlivé tituly mezi sebou více spolupracovaly.

Štěpán Košík (47) Vystudoval obor ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu na Univerzitě Pardubice. V Agrofertu působí od roku 2009. Nejprve měl na starosti začlenění skupiny Agropol do Agrofertu, poté zavedení centrálního nákupu v holdingu. Následně pracoval jako krizový manažer například při restrukturalizaci mlékárny Tatra Hlinsko nebo Kosteleckých uzenin. V roce 2012 nastoupil do mediální divize Agrofertu, do níž tehdy spadal týdeník 5plus2, po koupi Mafry na podzim v roce 2013 se stal jejím šéfem.

HN: Proč Mafra vstupuje do Bauer Medií? O tom, že jsou na prodej, se mluvilo několik let…

Vyjednávalo se dlouho, poprvé to bylo před více než třemi lety. Nám to dává hluboký smysl − když se podíváte na tituly, které má Mafra a které Bauer Media. V naší struktuře je jediný překryv, což je v tomhle byznysu do jisté míry unikum. Když tedy získáváme Bauer Media, tak nemusíme uvažovat o tom, že bychom nějaké jeho tituly museli rušit. Skupině Mafra chyběla časopisecká divize, máme v tomto směru jediný projekt, a to týdeník Téma, které jsme začali dělat na zelené louce. Další důvod je hospodářská výkonnost Bauer Medií, která je v rámci českého trhu unikátní.

HN: Narážíte na dvoucifernou čistou marži Bauer Medií?

V tomhle pohledu jde o dlouhodobě výkonnou firmu. Také musí čelit poklesu čtenosti. Ten je ale výrazně nižší než u novinových titulů, které máme my. Oni umí doplňovat své klíčové tituly, a z tohohle pohledu si proto výkonnost v čase udržují. Když se dívám na tisk jako celek, tak jsme schopni nějakých synergií a jsme schopni tento segment v čase stabilizovat. Právě to byla naše klíčová úvaha.

HN: Jak ty synergie budou vypadat? Určitě to máte promyšlené, když jste tak dlouho vyjednávali…

Provázat obě firmy chceme co nejrychleji. Do půl roku se Bauer Media přesunou do našich prostor. Redakce budou u sebe, lidé se budou moci v rámci celého mediálního domu bavit. Pak tu je další věc. Jestliže má Mafra část lidí, kteří se věnují magazínům, a totéž mají Bauer Media, tak se budeme snažit tyto týmy propojovat. Chceme být efektivní v provozní části a velmi rychle v rámci jednoho baráku fungovat jako jedna firma.

HN: Takže zdvojená místa se budou redukovat?

Logika je opačná: identifikovat nejsilnější články, ty posílit a zvýšit jejich kompetenci. Mafra doteď téměř nevydávala magazíny, ale umí on-line. Bauer Media mají zase velmi silné magazíny, ale slabý on-line. My se proto budeme snažit, aby obsah Bauer Medií šel více na internet, zkombinoval se s iDnes.cz, a posílil se tak společenský obsah. Pak se může stát i to, že budeme lidi spíše nabírat.

HN: Co byl pro vás rozhodující důvod, proč do toho jít? Čím jste o koupi přesvědčoval představenstvo Agrofertu?

Museli jsme řešit to, že máme velký podíl papírových periodik, které do budoucna budou pokračovat v poklesu. Takže se snažíme najít jiné oblasti − proto jsme koupili Rádio Impuls nebo prodejce vstupenek Ticketportal. A zároveň se snažíme co nejvíc zpomalit pokles papírové části. Toto všechno vedlo k rozhodnutí koupit Bauer Media. Mají unikátní obsah, pomohou nám s efektivitou a vidím přidanou hodnotu také v tom, že je můžeme posílit v on-linu.

Ještě bych neměl zapomenout na Slovensko. I tam se nám portfolia rozumně spojují a vznikne nám tam zajímavá entita, která bude schopna svoji existenci v čase dobře obhájit.