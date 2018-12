Dvojitá irská či nizozemský sendvič jsou názvy pro daňovou optimalizaci, kterou používají technologické giganty k tomu, aby v Evropě platily co nejméně na daních. Jak to vypadá v reálu, ukazuje příklad ­Irska, které je, co se týká sídla takových společností, Mekkou Evropy. Přestože nabízí nejnižší zdanění firem, digitální korporace tu neplatí ani oněch požadovaných 12,5 procenta. Například Google Ireland, který prodává reklamu po celé Evropě, vykázal zisky před zdaněním ve výši 1,33 miliardy eur při obratu 32,2 miliardy eur.

Reálně odvedená daň v Irsku činila 170,9 milionu eur, tedy lehce nad jedno procento. Zbytek společnost "zdaňuje" nulovou sazbou na Bermudách prostřednictvím další společnosti. Irský ministr financí Michael Noonan sice v roce 2014 oznámil, že "dvojitá irská" skončí pro nové firmy od roku 2015, nicméně společnosti, které tuto strukturu používají, dostaly "přechodné období" až do roku 2020. Sám Google tvrdí, že odvádí na daních dost − ve Spojených státech.