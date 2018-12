Tak se prý nemáme bát, že by Česko muselo vracet Evropské unii miliardové dotace kvůli Agrofertu a střetu zájmů Andreje Babiše. Ini­ciativně a unisono to po včerejším jednání vlády vyvraceli kromě Babiše i šéf justice Jan Kněžínek, ministryně financí Alena Schillerová a Klára Dostálová z místního rozvoje. Všichni z hnutí ANO.

Už to je přinejmenším zvláštní. Ministři za ČSSD dotační soumrak nad Agrofertem nerozhánějí, i když třeba ministr zahraničí Tomáš ­Petříček by měl k eurounijní problematice jistě co říci. I proto není postoj ministrů za Babišovo hnutí ANO zřejmě ničím jiným než jen politickou podporou. A to tím spíš, že ačkoliv se na neoficiální, uniklý text právní služby Evropské komise dala očekávat spíše opatrná reakce, přišlo naopak rychlé gesto meziministerské jednomyslnosti a připravenosti na střet. Pamětníkům to může připomínat houf parlamentních stran včetně komunistů, který v roce 2003 svolal na "obranu" Benešových dekretů tehdejší prezident Václav Klaus.