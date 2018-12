Prvky umělé inteligence využívají i česká call centra, klienti si toho ale vůbec nemusí všimnout. Virtuální asistenti mohou třeba jen našeptávat a radit operátorovi, vysvětluje odborník na robotizaci a umělou inteligenci Ivo Gavenda ze společnosti Accenture.

HN: Jak nástroje umělé inteligence fungují?

AI je velmi široký pojem, lidé si pod ním často představují výjev ze sci-fi světa, například dokonalé systémy, které reagují na své okolí podobně jako člověk. Tak daleko nejsme. Nástroje umělé inteligence v prvním kole sbírají data, ať už z digitálního světa nebo pomocí senzorů ze světa reálného, ve druhém kole je pochopí a dají do kontextu. V třetí fázi pak nástroj něco vykonává, třeba s něčím poradí nebo vás někam naviguje. Poslední složkou je učení se v čase, kdy systém své řešení neustále zdokonaluje a posouvá do stavu, kdy dovede reagovat mnohem lépe a výstižněji než v době, kdy se spustil. Příkladem může být, že senzor zaznamená text na poznávací značce auta a porovnáním dat s informacemi z různých databází se dostane k závěru, co je na té značce vyobrazeno a co to znamená.