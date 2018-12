Cílená reklama, vyhodnocování dat, zefektivnění výroby. Tam všude už umělá inteligence zdomácněla. Přicházíme s ní každodenně do kontaktu, aniž bychom si to uvědomili. Například ji využíváme při hlasovém vytáčení hovorů či při používání mobilních aplikací. Většímu rozvoji AI (z anglického Artificial Intelligence) v Česku zatím brání nedostatečné sdílení dat mezi firmami i nedostatek kvalitně vyškolených lidí, shodli se odborníci v diskusi Hospodářských novin.

Internetové obchody díky informacím o zákazníkových oblíbených stránkách, zálibách nebo o jeho příslušnosti k různým sociálním skupinám dokážou efektivně zacílit reklamu a pokoušejí se mu nabízet jen produkty, které ho podle interních závěrů mohou oslovit. Jsou tím efektivnější a přesnější, čím větší množství dat předtím své "chytré" systémy nechají zpracovat.

Jsme tedy již na cestě k tomu, že nás budou ovlivňovat algoritmy a software? "Lidé si představují, že umělá inteligence je něco chytrého, co dokáže vymyslet různá řešení, tak to ale není. Je to vlastně statistická metoda, která dokáže rychle a efektivně analyzovat a vyhodnocovat velké množství dat. To umí lépe než člověk, ale reálně zatím nic vlastního nedokáže vymyslet," řekl Jan Antoš, výkonný ředitel společnosti Trask solutions.