Poslední dva večery festivalu Pražské jaro budou příští rok patřit pražskému i českému debutu tělesa Orchestre National du Capitole de Toulouse, koncertnímu a opernímu orchestru půlmilionového města, jež leží pod Pyrenejemi na jihozápadě Francie. Je řazen do trojice nejlepších v zemi.

Označení "národní" nenese jako dávnou samozřejmost, získal je až v 80. letech minulého století během působení šéfdirigenta Michela Plassona. Právě pod jeho mimořádně dlouhým vedením se nepříliš významné těleso, spojené s městským operním divadlem, stalo zajímavým koncertujícím a nahrávajícím orchestrem a nakonec i mezinárodním pojmem. Během Plassonovy éry také získalo nové působiště − sál Halle aux Grains. Plasson vedl Orchestre du Capitole de Toulouse od roku 1968 do roku 2003, plných pětatřicet let.

Do Prahy filharmonici příští rok přijedou se současným šéfdirigentem Tuganem Sochijevem, ruským umělcem pocházejícím ze Severní Osetie, který už několik let současně vede Velké divadlo v Moskvě. Sochijev získával zkušenosti také jako šéf Deutsches Symphonie-Orchester Berlin a ve Velšské národní opeře v Cardiffu. Šéfem v Toulouse se stal před deseti lety a do tamních tradic i pečlivě vybudovaného francouzského zvuku vnesl další vlivy, zejména větší rytmickou pregnanci.

O koncertech Orchestre National du Capitole de Toulouse

3. a 4. června, Obecní dům

K ideálu, který staví na kultivovanosti a průzračnosti, Sochijev přidává technickou brilanci a živelnost. Smlouvu má zatím jen do příštího roku.