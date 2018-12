Také ve světě už česká houslová škola začíná být pojmem. V poslední dekádě o sobě dávají vědět výteční sólisté jako Josef Špaček, Jan Mráček, Jiří Vodička či Olga Šroubková. Nejmladším houslistou, který válcuje tvrdou zahraniční konkurenci, je sotva šestadvacetiletý Milan Al-Ashhab. "Jsem abstinent," prohlásí hned u dveří vinotéky, kde se scházíme k rozhovoru. A dojem "slušňáka" nesmaže ani přiznáním, že ten den dopoledne zaspal vlastní promoci na pražské HAMU.

Al-Ashhab vzbudil pozornost poté, co letos v září v konkurenci šesti desítek interpretů do třiceti let zvítězil v prestižní soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Ta se v rodišti slavného houslisty koná od roku 1979 každé čtyři roky a minule si první cenu odvezl jiný Čech, Jan Mráček.

Pro Al-Ashhaba nešlo o první letošní úspěch: už na jaře vyhrál konkurz New York Concert Artists. Tam pro změnu v celosvětové konkurenci houslistů do pětatřiceti let.

O koncertu Milan Al-Ashhab

29. května, Dvořákova síň Rudolfina

I když soutěže zrovna nemiluje, uvědomuje si, jak důležité jsou pro jeho kariéru. Že by se stal něčím jiným než hudebníkem, u něj nikdy nebylo v plánu.

Exotické jméno má po palestinském otci. V Palestině přišel na svět i Milan, druhý ze dvou dětí lékařského páru. Teprve v pěti letech se s matkou a sestrou přestěhoval do severních Čech. "Měl jsem dva mateřské jazyky, ale tím, že od pěti let arabštinu nepoužívám, se mi kompletně vykouřila z hlavy, i když do Jeruzaléma za tatínkem pravidelně jezdím," vysvětluje houslista.