Kdyby si vybírala, do jaké historické epochy se vypravit, byla by to doba, kdy Johann Sebastian Bach komponoval své sonáty a partity pro sólové housle. "Chtěla bych zjistit vše o jeho hudbě, jeho myšlení. Neumím si dost dobře představit, v jakém rozpoložení a proč tato díla komponoval," říká jedna z nejuznávanějších interpretek dneška Isabelle Faustová o náročném cyklu, jenž vedle sonát a tanečních suit obsahuje také proslulou Chaconnu d moll se šedesáti třemi variacemi.

Vystoupení Faustové na nadcházejícím ročníku festivalu Pražské jaro bude náročné pro interpretku i posluchače − půjde o tři hodiny hudby, v nichž se jediný nástroj probírá polyfonním předivem Bachovy hudby.