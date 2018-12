úterý 4. prosince

◼ Britský parlament zahájí debatu o smlouvě o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Ministerská předsedkyně Theresa Mayová (Konzervativní strana) kvůli dohodě s EU čelí silnému odporu, a to i uvnitř své strany. Pokud by Británie v březnu příštího roku opustila EU bez jasných pravidel a bez přechodného období, ostrovní ekonomika by se za rok podle nejčernějšího scénáře zmenšila až o osm procent − uvedla to minulý týden Bank of England.

středa 5. prosince

◼ Český statistický úřad vydá čísla o vývoji průměrných mezd v Česku za třetí čtvrtletí letošního roku. Statistiky by měly potvrdit rychlý růst platů (meziročně o více než osm procent) způsobený příznivým vývojem ekonomiky a pnutím na trhu práce. Na něm se firmám nedostává pracovních sil.

◼ Akcionáři japonské farmaceutické společnosti Takeda Pharmaceutical budou na středeční mimořádné valné hromadě schvalovat koupi irského výrobce léků Shire. Transakci, jejíž hodnota je 46 miliard liber, již dříve posvětila mimo jiné Evropská komise. V případě schválení valnou hromadou firma Takeda vydá na financování převzetí nové akcie.

◼ Kanadská centrální banka bude projednávat další nastavení měnové politiky. Očekává se, že klíčová sazba zůstane na úrovni 1,75 procenta. A to i přesto, že se růst spotřebitelských cen pohybuje v posledních měsících nad dvouprocentním inflačním cílem. Bank of Canada však očekává, že se inflační tlaky postupně sníží.

čtvrtek 6. prosince

◼ Ve Vídni začne dvoudenní zasedání kartelu OPEC. Přítomni budou také zástupci spolupracujících zemí, zejména Ruska. Cena ropy v posledních týdnech výrazně klesla z úrovní okolo 80 dolarů až k 60 dolarům za barel. Důvodem je mimo jiné přebytek ropy na trhu. Je tak možné, že se členové OPEC, zejména Saúdská Arábie, s Ruskem dohodnou na omezení těžby, aby tak cenu ropy podpořili.

◼ Vyjdou čísla ČSÚ o vývoji maloobchodních tržeb za říjen.

pátek 7. prosince

◼ Investoři i analytici budou netrpělivě vyhlížet důležitá ekonomická data. V Německu vyjdou čísla o vývoji průmyslové produkce, která hodně naznačí o vývoji tamního hospodářství. Ve Spojených státech ministerstvo obchodu zveřejní statistiky z trhu práce. Ty tradičně vycházejí první pátek v měsíci. Ostře je budou sledovat také američtí centrální bankéři, jelikož statistiky mohou ovlivnit jejich další kroky v oblasti zvyšování úrokových sazeb.

◼ Vyjdou čísla ČSÚ o vývoji v průmyslové produkci, aktivitě ve stavebnictví a zahraničním obchodě za říjen.

pondělí 10. prosince

◼ ČSÚ vydá statistiky o vývoji spotřebitelských cen za měsíc listopad. Ve své poslední prognóze Česká národní banka očekávala meziroční růst spotřebitelských cen o 2,5 procenta. V říjnu dosáhla inflace 2,2 procenta. Vývoj spotřebitelských cen je důležitý pro další vývoj úrokových sazeb ČNB.