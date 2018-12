Daňové škrty prezidenta Donalda Trumpa, které dostaly do hospodářství Spojených států čerstvé peníze, stojí za posílením dolaru stejně jako úrokové míry. "Dolarová hotovost se stala investičním nástrojem," řekl v rozhovoru pro HN Ebrahim Rahbari, který v newyorské Citigroup analyzuje měnové trhy. Hlavní úroková sazba americké centrální banky Fed činí 2,25 procenta, zatímco Evropská centrální banka tu svou drží již dva roky na nule. Nejblíže Fedu je kanadská centrální banka, která svou základní úrokovou míru v říjnu zvýšila na 1,75 procenta. Současné rozhodnutí o nastolení tříměsíčního příměří v americko-čínských ekonomických sporech potvrzuje, že rozhodující boje v rámci globální obchodní války, kterou Trump letos rozpoutal, probíhají mezi Spojenými státy a Čínou. "Nejde tolik o obchodní válku mezi USA a zbytkem světa," uvedl Rahbari.

Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se během víkendového summitu lídrů 20 největších ekonomik světa (G20) v argentinském Buenos ­Aires dohodli, že povedou intenzivní jednání o nové obchodní dohodě a dočasně nebudou ­zavádět nová cla.

HN: Proč dolar posiluje navzdory obchodním sporům, které letos rozpoutal prezident Trump?

Globální obchodní válka, kterou by USA vedly proti všem, by nakonec měla negativní dopad na dolar. V současnosti ale ve prospěch americké měny hrají dvě okolnosti. Zaprvé se Spojené státy zaměřily na Čínu a už nejde tolik o obchodní válku mezi USA a zbytkem světa. Zadruhé platí to, že i když obchodní války mají nakonec negativní dopad na všechny bojující strany, USA nyní dokážou tyto vlivy omezit díky fiskálním opatřením, včetně nižších daní, které podporují tamní ekonomiku. Spojené státy jsou v současnosti víceméně jediným výrazným motorem, který táhne světovou ekonomiku. Proto je kurz dolaru silný.