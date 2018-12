Film má někdy velkou schopnost povzbudit lidi, kteří klesají na mysli. A teď nemám na mysli propagandistické snímky z dílny totalitních režimů. Vzpomeňme třeba na bondovku Špion, který mě miloval z roku 1977. James Bond v podání Rogera Moora na konci úvodní scény skáče na lyžích z vysoké skály. Padák, který se mu otevře, je celý vyvedený v britské vlajce. Bond, zahalený do národních barev, pohodlně uniká svým pronásledovatelům. Jak symbolické.

Uvědomme si, o jaké době mluvíme. Jen o rok dříve, v roce 1976, musela Británie skousnout mimořádné ponížení a požádat Mezinárodní měnový fond o záchrannou půjčku. Úvěr v hodnotě skoro čtyř miliard dolarů byl největším, jaký měnový fond do té doby vyplatil. Británie tehdy byla dnešním Řeckem.

Povzbuzení budou Britové potřebovat i teď. Vzali pistoli a střelili se do vlastní nohy − ano, přesně to je brexit. Tento způsob sebepoškozování volili za války vojáci, kteří se chtěli vyhnout odjezdu na frontu. Když něco takového udělá stát, je to krajně nerozumné.

Zastánci brexitu před referendem o vystoupení z Evropské unie představili občanům příběh: hlasujte pro brexit a výsledkem bude globální Británie. Bude to bohatší země, která navíc bude mít ve světě větší vliv než dosud. Dávno je jasné, že to byl totální nesmysl. Lež. Británie bude po brexitu chudší a méně významnou zemí než dnes. Velká Británie? Spíš Malá.

Je až vtipné, i když ve skutečnosti spíš tragické, pozorovat, jak se teď chovají ti, kteří brexit prosazovali. Jsou překvapeni, že podle všech relevantních odhadů na tom bude Británie ekonomicky hůř, než kdyby v EU zůstala. Pokud dojde k odchodu ve zlém, bez dohody s EU, může být Spojené království až o desetinu chudší, než kdyby brexit nenastal, tvrdí analýza britské centrální banky.

A tak se odpůrci EU v Británii buď diví, nebo se trapně vymlouvají. Asi nejvíc před referendem nafukoval vzdušné zámky Nigel Farage, lídr strany UKIP. Británii, pokud se vymaní z členství v EU, líčil jako zemi oplývající pověstným mlékem a strdím. A teď? "Nikdy jsem neřekl, že odejít z EU bude prospěšné," prohlásil letos v létě. Lež. Anebo největší brexitový "ultras" ve vládní Konzervativní straně, poslanec Jacob Rees-Mogg. Letos přišel s tím, že to, jestli bude brexit prospěšný, nebo ne, bude jasné až za 50 let. Tomu se říká nezodpovědný hazard se životy obyčejných lidí.

Suverénní není ani Severní Korea

Najdou se ale i tací zastánci brexitu, kteří dál trvají na tom, že se Británie díky němu změní v ekonomického tygra. A to navzdory tomu, že od referenda patří Spojené království k nejpomaleji rostoucím velkým vyspělým ekonomikám, její produktivita práce je mezi nimi už řadu let jedna z nejnižších, investice má nízké a v poměru k hrubému domácímu produktu klesají.

"Tohle není vitální a zdravá ekonomika, která by byla bez problémů schopná poradit si se šokem, kterým pro ni bude podstatně ztížený přístup na její nejdůležitější trhy. Tvrdit opak je absurdní," správně napsal Martin Wolf, hlavní ekonomický komentátor deníku Financial Times.