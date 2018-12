Spekulace o tom, zda nechal unést vlastního syna, premiérovi Andreji Babišovi neuškodily. Naopak více lidí přesvědčily, že mají dát svůj hlas hnutí ANO. Kdyby se v listopadu konaly volby do sněmovny, Babišovo hnutí by volilo 32,5 procenta lidí. To je o 5,5 procentního bodu více než v říjnu a skoro o tři více než v loňských volbách, zjistil průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi.