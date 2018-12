Není sporu o tom, že další problém je pro Andreje Babiše krajně nepříjemný. Právní analýza Evropské komise, hodnotící jeho střet zájmů, mu dává na vybranou mezi třemi možnostmi: buď se skutečně zbavit vlivu na Agrofert a další firmy, nebo se vzdát miliardových evropských dotací, nebo nebýt premiérem. Už nejen od české opozice, ale i z Bruselu zaznívá, že způsob, jakým český premiér funguje, je v Evropě 21. století nepřijatelný. Jenže pozor: ani tato aféra premiérovi u jeho voličů ublížit nemusí. A co hůř − jejím hlavním dlouhodobým výsledkem může být odklon Babiše od Evropské unie.

Věcně vzato není co řešit. Střet zájmů Andreje Babiše je, bráno zdravým rozumem, mimo jakoukoli debatu. Agrofert a další firmy, které čerpají miliardové dotace, sice premiér vložil do svěřenských fondů, ty ovšem pořád hájí jeho zájmy. On sám je jediným "obmyšleným" a ve fondech figuruje jako jedna z "protektorů" jeho manželka. Profit svěřenských fondů je Babišovým profitem.

Premiér se sice hájí tím, že formálně vyhověl českému zákonu o střetu zájmů, takže jaký problém, jenže je to "o voze a o koze". V tomto případě jde o evropské peníze a Evropská unie má svá, přesněji a přísněji formulovaná pravidla. Je to prosté: EU platí, a může si tak rozhodnout, za jakých podmínek je ochotná přispívat. A na českou hru ve stylu "zákon se nažral, ale Babišův profit zůstal celý" přistoupit nechce.Takže Babiš má logicky a zaslouženě finanční problém.